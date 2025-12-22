別嫌「黏又滑蔬菜」噁心！醫激推5寶：腸道最愛　能關閉發炎基因

▲秋葵爆出黏液的口感，有的人喜歡、有的人害怕。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你還在嫌棄那些吃起來「濕濕、黏黏、滑滑」的食物嗎？醫師張家銘指出，那是腸道最想收到的修復訊號，其中像是秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布等富含可溶性膳食纖維，餵養著你腸道裡的微生物，並促使啟動修復，讓長期被打開的發炎基因慢慢轉小聲，人體免疫系統不再那麼緊繃，身體終於有空間得以修復。

台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在粉專點名，吃起來濕濕、黏黏又滑滑的食物，事實上正替你的腸道準備它最需要的營養。他說明，其含有的可溶性膳食纖維，是由果膠、植物膠與黏液型多醣、β 葡聚糖及抗性寡糖所組成，這些分子的共同特色是「會吸水」，並形成膠狀結構，在腸道裡移動得慢、停留得久。

張家銘進一步解釋，發表在《分子（Molecules）》的一篇綜論說明，可溶性膳食纖維不是配角，而是腸道微生物最重要的能量來源。人體本身消化不了這些纖維，但腸道菌非常擅長，它們會把纖維轉換成一群真正能影響人體的訊號分子，這一步，才是真正改變開始的地方。

▲富含可溶性膳食纖維的食物，是腸道菌的最愛。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

張家銘表示，真正啟動修復的是由腸道菌製造出來的「短鏈脂肪酸」，其中包括醋酸、丙酸還有丁酸，並以丁酸特別關鍵，它不只是大腸細胞最主要的能量來源，同時也是調控基因表現的分子開關，它可以抑制組蛋白去乙醯酶，讓「長期被打開的發炎基因」慢慢轉小，同時調節型免疫細胞會上場，免疫系統不再那麼緊繃，身體終於有空間去修復。

此外，張家銘也表示，短鏈脂肪酸會啟動身體內建的感應器，當G蛋白偶聯受體被啟動，腸道就會分泌升糖素樣胜肽與胜肽YY，這些本來就是人體用來調節食慾、血糖與胃排空速度的自然訊號。當胃排空變慢、血糖變穩，飽足感出現得更自然，這也是為什麼「纖維吃對了，人反而比較不餓」。

「腸道菌沒被餵飽，發炎就會找上門！」張家銘說，可溶性膳食纖維若長期攝取不足，腸道菌會被迫改吃蛋白質、腸道黏液，這時會產生氨、胺類、支鏈脂肪酸及過多的次級膽汁酸，此時「腸道屏障會慢慢變薄，發炎訊號開始亂跑。」而這條路線，正是胰島素阻抗、脂肪肝、腸躁症，甚至大腸癌的共同上游。

在日常生活中，張家銘建議，纖維不要突然補很多，而是慢慢加入，讓腸道菌有時間適應；來源也應多樣，以蔬菜、豆類、菇類、海藻類輪流上場，不要只靠一種，也要優先選擇原型食物，不要長期依賴精製粉末。當腸道被餵對了，很多健康問題會慢慢退場。