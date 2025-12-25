健保署明年推「復健病房」銜接出院　腦中風、衰弱長者等4類適用

▲健保署長陳亮妤，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

長照3.0強化醫療與長照銜接，健保署昨日通過針對腦中風、衰弱高齡等4類對象試辦「復健病房計畫」，收案最長可住院2個月至半年，透過居家模擬無障礙空間，訂定具時程的個別化復健與照護計畫，並完成出院準備及長照銜接。健保署長陳亮妤表示，盼促進具復健潛能患者持續接受整合性照護，提升功能恢復、返家率並降低再入院率。

衛福部次長呂建德日前透露，長照3.0將以「醫照整合」為核心，會參考日本經驗，輔導地區醫院轉型為復健醫院或設置復健病床，並結合住宿型長照機構等單位，作為出院後短暫停留的「中繼站」，目標無縫接軌返家生活。

健保署昨日召開「全民健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，針對醫療銜接長照試辦「復健病房方案」於會中通過，預計於115年第1季推動。

現行針對出院後返家，是用急性後期照護（PAC）來強化復健以銜接長照。健保署醫務管理組長劉林義說明，有些個案仍有復健潛能，但PAC之後可能比較無法順利銜接長照，或者因為在偏鄉，沒人帶個案前往復健。

劉林義表示，該計畫擬於北、中、南、東區各遴選1家醫院試辦「復健病房」，由跨專業團隊提供急性後期照護。醫院應設置居家模擬無障礙空間，訂定具時程之個別化復健與照護計畫，並完成出院準備及長照銜接。

至於收案對象，劉林義表示，參照現行健保急性後期整合照護計畫對象中利用率最高的4類，分別是腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡；其中腦中風、創傷性神經損傷接受復健住院時間最長可達180天，脆弱性骨折及衰弱高齡最長60天。

健保署表示，相關措施促進具復健潛能患者持續接受整合性照護，提升功能恢復、返家率並降低再入院率，預估受益1,200人，給付費用包含照護費、評估費、獎勵費及開辦費，健保預計挹注2.28億元支應。