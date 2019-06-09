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個性合到爆！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3曝光　你們上榜了沒？

點評:太甜啦！！！
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▲情侶,情侶裝,黑衣,夫妻,甜蜜,曖昧。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲你和另一半個性超合，婚後也能維持超甜蜜生活嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導

生長在「速食愛情」的年代，使兩人容易因為一時心動而交往，因衝動而分開，更進階點甚至容易出現「閃婚閃離」的現象，在一起不到幾個月就論及婚嫁，突然覺得個性不合就要離婚！婚姻並非兒戲，而是對彼此及對方家長的尊重及負責，但也不是人人都會這樣，大陸占星網站《星座屋》就揭秘「婚後最甜蜜」的星座組合Top3，快看你們上榜沒？

婚後會最甜蜜的星座夫妻檔Top3揭曉：

第3名：牡羊座＋天秤座
牡羊座性格衝動又好強，在工作上表現高效率，只要一見到成效就會讓他一頭熱的栽進去，他們喜歡可愛小巧的小女人。如果貌美如花的天秤座不想工作，只願在家當個全職太太，也會讓牡羊男備感驕傲，認為自己有能力賺進穩定收入讓另一半過好日子是件幸福的事。

當角色互換，牡羊女遇上天秤男也很合！天秤男愛正妹，剛好遇到正妹族群也頗多的牡羊座，如果對方是擁有一雙水汪汪大眼睛，剛好正中天秤男的胃。

▲▼聊是非用圖,親子,家庭,夫妻,育兒 。（圖／視覺中國CFP提供）
▲這兩個星座會共同承擔生活中的開銷與花費。（示意圖／視覺中國CFP）

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第2名：金牛座＋處女座
兩者都是土象星座的代表，或許婚後並非最讓人稱羨的甜蜜夫妻，但他們的愛情生活一定是維繫得最棒的。兩人奮鬥努力讓彼此過好日子，無論老公或老婆，工作都會加倍努力，且在物質上的花費與付出都願意共同承擔。婚姻生活過得幸福，又捨得花錢在對方身上，無論是生活中的小驚喜，或是生日、紀念日送禮，那種感動特別深。

第1名：天蠍座＋雙魚座
這兩個星座被公認是最配的一對！兩人都很在乎愛情，一旦陷入就會付出所有的愛。痴情的他們不會被時間沖淡愛意，對彼此的情愫只增不減，或許歲月帶走他們貌美容顏，但也留下最真誠的愛。另一方面，天生控制慾望很強的天蠍座，最適合找個對愛情充滿浪漫幻想、也較膽小的雙魚伴侶，他們絕對會盡全力保護對方，愛上了就是死心塌地、永不變心。

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