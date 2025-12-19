他蹲下就劇痛「髖關節夾擠症候群」作祟　醫揭3種職業最危險

▲花世源醫師解說個案治療。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

60多歲的葉先生是裝潢師傅，平常走路時沒事，但蹲下就會痛得受不了，就醫診斷為「髖關節夾擠症候群」。醫師指出，這是常見但容易被忽略的骨科疾病，因長期蹲著工作引起，是水電工、裝潢師傅高勞動者與運動員的隱形敵人，如果一蹲下去髖部兩邊感覺卡住，站起來很痛，千萬不要再硬撐，因為越撐越壞。

收治個案的員榮醫院骨科醫師花世源指出，患者主訴數年來每當要蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛，曾到兩家醫學中心及另一家醫院就診未能改善，最後診斷是罹患「髖關節夾擠症候群」（Femoroacetabular Impingement, FAI）。

花世源表示，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月的結果，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在X光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

花世源說明，髖關節夾擠症候群高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；此外跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

至於相關治療，花世源表示，初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度。

葉先生後續接受治療，把破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約0.5公分的撕裂軟骨片段，之後用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應。

花世源提醒，要避免髖關節夾擠症候群，應注意不要長時間深蹲，蹲下時要彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。