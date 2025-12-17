開小夜燈睡覺壞處多多！醫師揭4萬人研究：肥胖風險大增

▲研究發現，睡眠時暴露於人工光源，BMI增加超過一成的機率明顯上升。（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

許多人睡覺時習慣開小夜燈或暴露在微弱光源下，看似無害，卻可能在不知不覺中干擾生理時鐘，增加變胖、代謝失衡，甚至心血管疾病的風險。

重症醫師黃軒在臉書上引用美國國家衛生研究院一項大型研究指出，研究追蹤超過4萬名女性長達5年，發現睡眠時暴露於人工光源的人，BMI增加超過一成的機率明顯上升，體重、過重與肥胖風險也同步提高。研究顯示，夜間光線會干擾飽餓調節機制，使瘦素下降、胃飢餓素上升，導致隔天食慾大增，特別偏好高糖、高油與高熱量食物，即使活動量未增加，體重仍容易上升。

黃軒指出，長期夜間光害不僅影響體重，還可能降低胰島素敏感度，提高糖尿病風險，並使交感神經過度活化，增加心臟負擔，甚至引發慢性低度發炎，對代謝與心血管健康造成隱性傷害。他也提醒，房間過亮或睡前滑手機，會延遲褪黑激素分泌，打亂深層睡眠與身體修復節奏。

黃軒建議，睡前一小時應盡量降低光線，讓環境真正回到黑暗狀態。小夜燈若非必要應避免使用，如確有需求，應選擇暖色、低亮度且不直射眼睛的間接照明，才能減少對健康的長期影響。