媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」網炸鍋！蘇怡寧嘆：生命不是實驗場

▲有媽媽讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，一票網友炸鍋。（圖／截自Threads）

記者李佳蓉／綜合報導

近日在Threads上有媽媽分享讓1歲女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，直呼「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」、「沒有加喝水神器，女兒不愛喝水」，一票網友看了炸鍋，認為是在殘害嬰兒健康。對此，婦產科名醫蘇怡寧也發出3點警告，不論產品標榜多天然高級，也絕不能、也不應用來作為1歲內嬰兒的主食，「我們不能拿孩子的健康去實驗」。

一名一寶媽在Threads平台上PO出在營養蛋白混合飲料販賣機前選購商品的影片，興奮寫下「我家女兒有奶喝了」，該篇發文遭網友炎上，留言痛批，「拜託不要發上來誤導其他媽媽⋯小孩不適合喝這個」、「妳要賺錢沒意見，但不需要拿小孩的健康來開玩笑吧」、「到底哪個媽媽會給小孩喝這個？」、「身為護理師又是媽媽看到這樣錯誤的養育方式真的頭很痛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友將影片私訊婦產科名醫蘇怡寧，他藉此發文衛教，直指，「這件事情在醫學與營養學上是不正確的，而且存在極大的健康風險，這不是立場的爭論，這是生理結構與科學的問題。」他強調，嬰兒不是縮小版的大人，他們的器官還在發育中，腎臟、腸胃道、肝臟代謝能力都無法承受成人的配方設計。

蘇怡寧列出成人奶昔可能對嬰幼兒帶來的3大危害，首先是「營養比例失衡」，嬰兒配方奶是依據WHO標準嚴格設計，成人奶昔往往蛋白質過高，會對嬰兒的腎臟造成負荷，增加脫水與長期損傷的風險；再來，是「缺乏關鍵成分」，成人奶昔缺乏DHA、ARA等長鏈脂肪酸，這是嬰兒腦部與視力發育不可或缺的基石。

▲蘇怡寧說重話，不應該將成人營養品當作嬰兒的主食。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

此外，也要留意「潛在的添加劑風險」。蘇怡寧說，商品中的甜味劑、人工香料與植物萃取物等成分，對嬰幼兒的安全性缺乏長期臨床數據支持，不能拿孩子的健康去實驗。

蘇怡寧認為，對於0到12個月的嬰兒而言，母乳永遠是第一選擇，若無法，請使用符合法規的嬰兒配方奶，「絕對不應該將成人營養品當作他們的主食」；對於12個月以上的幼兒，也鼓勵攝取多樣化的均衡固體食物，成人奶昔不應該取代他們的正餐。

蘇怡寧也呼籲，「不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上，生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。」