3成國人高血脂「瘦子也會中招」　醫揭4風險族群：應定期篩檢

記者洪巧藍／台北報導

「我有在運動也不胖，怎麼膽固醇還超標？」衛福部統計20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，心肌梗塞、腦中風等疾病風險增加。醫師指出，膽固醇和身材胖瘦無關，體型很瘦的人膽固醇也可能很高，得仰賴抽血檢驗。國健署「成人預防保健服務」在114年1月1日起將年齡下修至30歲，疾呼符合資格民眾應該接受檢驗，瞭解自身狀況。

根據國健署2019-2023年國民營養健康調查，台灣20歲以上民眾高血脂盛行率高達三成，由於高血脂初期通常沒有症狀，因此經常被忽略，然而心、腦血管疾病長年高居國人十大死因的前段班，每年至少奪走3萬5千條人命，其健康威脅不亞於癌症。

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長王宗道提醒，高血脂不容易自我察覺，從臨床經驗來看，容易血脂控制不佳的族群除了多重代謝疾病患者外，還包括家族性高膽固醇血症患者、高風險心血管疾病史患者，最後還有一群外表看似健康、體重正常，實則膽固醇過高的「隱形高風險族群」。

中華民國心臟學會理事長李貽恒指出，動脈粥狀硬化心血管疾病(ASCVD)如心肌梗塞、腦中風等，皆與血中壞膽固醇濃度過高密切相關，將會加速動脈粥狀硬化，進而引發心血管危機，甚至可能危及生命。

李貽恒指出，民眾普遍了解高血壓的威脅，卻對高血脂警覺性相對沒那麼高，且膽固醇和身材胖瘦無關，還是應定期檢測血脂、及早控制壞膽固醇，積極配合藥物控制，才能有效降低未來發生心血管事件的機率。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長高憲立表示，積極控制壞膽固醇為管理動脈粥狀硬化心血管疾病的關鍵。研究顯示，每降低1mmol/L(約38.7mg/dL)的壞膽固醇，可減少約22%的重大心血管事件及20%的冠心病死亡風險。 然而，儘管已有七成動脈粥狀硬化心血管疾病患者於出院後持續使用降血脂藥物，卻僅有約半數達到治療目標。

陳亮妤說明，現行台灣三高病患有 850 萬人，高血脂有510 萬人，俗稱「壞膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）是心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的隱形殺手，但是高血脂問題卻高度被輕忽。

健保署為強化高血脂照護，陳亮妤表示，明年於1月1日即將生效全民健康保險高血脂醫療給付改善方案，加強個案管理，以有效控制 LDL-C，預估一年有 3.4 萬人受惠，健保挹注 1.13 億；除此之外，健保署也於 114 年 9 月 1 日放寬 PCSK9 抑制劑的給付條件，預估受惠人數約 5 千人，以強化高血脂照護。