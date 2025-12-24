睡覺踢被子會感冒？爸媽別忙了　「致病關鍵」醫一次解

▲怕小孩半夜踢被子著涼，許多家長會不斷起來替孩子蓋上被子。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

本周五、周六將迎來低溫，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團！天氣變冷，家中長輩最怕「小孩睡覺踢被子」，不時到房裡巡視，一定要用被子蓋住肚臍，深怕一不小心就著涼感冒。不過，醫師陳亮宇說，雖然個體的免疫力的確可能因體溫下降而變差，但若沒有遇到感冒病毒「就不會感冒」。

關於「睡覺踢被子著涼會感冒」的說法，開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇打趣地反問，「那麼生活在北極圈的人，不就天天感冒？在非洲的人，永遠都不會感冒？」並說明，感冒在醫學上稱為「上呼吸道感染」，顧名思義為上呼吸道被病毒從鼻子、嘴巴長驅直入，因而導致鼻子、喉嚨甚至肺部產生發炎反應，進而產生鼻塞、喉嚨痛或咳嗽有痰的症狀。

至於著涼，陳亮宇則指出，可能是吹冷氣沒蓋被子使體溫降低，這時個體的免疫力的確有可能因體溫下降而變差，不過關鍵點仍在於「有沒有遇到感冒病毒」，若環境中沒有病毒，即使晚上踢被子也不容易感冒。

針對此議題，小兒科醫師陳木榮曾在《醫師好辣》節目中引述研究表示，人體熟睡時體溫會下降0.5°C，若持續下降接近1°C，免疫力會下降30%，「換句話說，當你免疫力下降，如果本身體內剛好有些病毒存在，可能因為病毒容易作怪就感冒了。」由於體溫降低，免疫細胞在血管收縮時很難抵達應該去對抗病毒的位置，因此的確較容易感冒。

小兒科醫師傑登也曾在粉專發文表示，感冒是被病毒感染所導致，單單吹到風是不會感冒的。有患者曾好奇發問，「我常常被風吹到就會開始打噴嚏耶！」他則解釋，那個叫做過敏，一般感冒有潛伏期，約2天後才會出現症狀。

要感冒必須同時達成2條件，傑登說，包括有感冒病毒跑到鼻腔或咽喉，這就是戴口罩能減少感染的原理；另再加上這個人的免疫力剛好有點差。而在沒有病毒存在的情況下，不論再怎麼樣到處吹風，也是不會感冒的。

傑登解釋，當身體遇到寒冷讓體溫降低時，的確有可能讓免疫力下降，若再接觸到病毒就容易被感染，但要冷到足以影響免疫力，可能得達10°C的低溫，因此天冷時必須做好保暖，而在夏天吹個冷氣或到郊外吹風，是不會感冒的。