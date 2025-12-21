不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%　醫也佩服

▲男子靠著飲食與運動調控，成功降低壞膽固醇指數。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／採訪報導

心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時發現壞膽固醇高達187 mg/dL，不想吃藥便開始強迫自己每天打桌球、跑步運動30分鐘至1小時，飲食部分則不碰紅肉、改吃白肉，並多攝取木耳、花椰菜、洋蔥、番茄等健康蔬菜，1個月後報告顯示壞膽固醇降到90 mg/dL，成效讓他驚呼，「沒看過1個月降那麼多的！」

透過飲食和運動，真的能降低膽固醇！陳冠任醫師在《小宇宙大爆發》節目中分享臨床上的特殊案例，他移民美國的國中同學趁著回台時順便做健康檢查，當時低密度膽固醇指數測得187 mg/dL（標準為130 mg/dL），算是非常高，患者本身也嚇了一大跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠任建議同學在回美國前認真調控飲食與運動，若1個月後抽血驗得數值還是這麼高，就得考慮用藥。他接著說，同學很有毅力地1週7天，每天花30分鐘～1小時打桌球或跑步，飲食方面幾乎不碰紅肉，而是以魚肉和雞肉等白肉為主，並且多攝取木耳、花椰菜、洋蔥、番茄，「他就是每天都這樣吃！」

男子1個月後再回診抽血，檢驗報告直接腰斬，壞膽固醇降到90 mg/dL，讓陳冠任相當佩服，直呼，「你這個我會當成案例，因為我沒有看過1個月降那麼多的。」

陳冠任也列出破壞好膽固醇，使壞膽固醇上升的「3大壞習慣」：

1.久坐少動

雖然壞膽固醇高很大部分與遺傳體質有關，但缺乏運動仍會增加壞膽固醇上升機會，建議久坐辦公室的上班族每2小時就要起身動一動，不要維持同一個姿勢太久；至於運動則要持續至少30分鐘，雖每個人體質不同，但以有點喘、心跳加速的概念執行即可，一週希望能做到3次以上。

2.慢性壓力

很多醫學研究發現，生理與心理會互相影響，壓力是容易讓身體神經、荷爾蒙系統混亂的因子。因此，要懂得紓解壓力，其中最有效的方法就是運動。

3.常接觸人工塑化劑

有些小型研究認為，長期接觸人工塑化劑、化合物，恐致膽固醇累積。

不過，陳冠任接受《ETtoday健康雲》採訪時也強調，雖然該案例十分令人佩服，但並不是所有人都能單純靠著飲食、運動控制血脂。若自身的膽固醇指數超標過多，或是已經患有心血管疾病，還是應該遵從醫師指示規律服藥，才能有效降低心血管疾病的風險。