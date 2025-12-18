醫激推「1類蔬菜」打開排毒系統！最強吃法曝：很多人不知道

▲十字花科蔬菜富含硫植化素，劉博仁醫師大推要常吃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

「為什麼我常說要多吃十字花科蔬菜？」營養功能醫學專家劉博仁分享，每天都在吃的高麗菜、綠花椰菜、白花椰菜、芥藍、大小白菜及白蘿蔔，看起來很家常，卻藏著對健康很重要的「含硫植化素」，能替身體把排毒系統打開。其中他最推薦3種吃法：快速汆燙、生切後靜置再煮「很多人不知道」，以及蘿蔔加高麗菜湯，為健康加分。

劉博仁醫師在粉專寫下，十字花科蔬菜最重要的不是維生素，而是含硫的植化素，學名為「硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）」及「異硫氰酸酯（Isothiocyanates）」，前者是十字花科的原料，本身不算很活躍；後者為在切、咬、咀嚼這些蔬菜時，或經由腸道菌作用，硫代葡萄糖苷會轉換成真正活躍的物質，其中最有名的是蘿蔔硫素，在綠花椰菜、白花椰菜中特別多。

劉博仁接著說，這些植化素不是在「清毒」，而是幫身體打開排毒系統，啟動肝臟第二相解毒，讓身體更有效率處理空污、環境毒素以及部分藥物代謝產物；此外，也能降低慢性發炎與氧化壓力，對代謝、心血管和腸道健康都有加分；另也會與腸道菌合作，有些人效果特別好，與腸道菌能否把前驅物轉成活性物質有關。

不僅如此，劉博仁引述2025年發表在Nature Microbiology一項人體研究，發現使用富含蘿蔔硫素的青花菜苗萃取物，介入前期糖尿病族群，可以改善腸道菌相、降低肝臟糖質新生，有助於改善血糖，但重點不是吃越多越好，而是長期、規律、搭配好的腸道環境，身體才真的用得到。

因此，劉博仁也推薦3種日常吃法，首先是能保留植化素的「快速汆燙」，將綠花椰菜、白花椰菜切小朵，以滾水汆燙60秒起鍋，拌入橄欖油或麻油＋蒜末，即可食用；或是「生切後靜置再煮」，放置10到15分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，適合高麗菜、白菜和花椰菜；也可以白蘿蔔、高麗菜搭配薑片清燉或用電鍋煮，適合腸胃虛弱、化療後與長輩族群享用。

劉博仁強調，十字花科蔬菜不是保健品，是每天吃一點點的生活習慣，對於本身患有甲狀腺疾病的患者，雖不必完全避免，但不能大量生食；而腸胃功能較弱者，則建議從熟食、少量開始。