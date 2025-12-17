壯男晨尿起泡像啤酒是「逆行性射精」　2張圖辨識腎病蛋白尿

▲不是所有泡泡尿都和腎臟病有關，但反覆發生應就醫查明原因 。（圖／翻攝蘇信豪醫師臉書）

記者邱俊吉／綜合報導

一名40歲壯男日前因晨尿泡沫多到像啤酒，沖都沖不散，怕是腎臟出問題，趕緊就醫檢查，結果發現腎功能無礙，但血糖顯著超標，已是糖尿病，原來是「糖尿病引發逆行性射精」 ，尿中帶有較多精液，而精液含有蛋白質，才會出現類似腎病的蛋白尿；醫師說，不是所有泡泡尿都和腎病有關，但反覆發生務必就醫。

收治病例的泌尿科醫師蘇信豪在臉書分享，患者就醫時神情焦慮，因為最近清晨第一泡尿的泡沫都特別濃密，上網搜尋後，擔心是蛋白尿、腎衰竭，於是決定就醫；經尿液檢查後，發現這不是腎病常見的蛋白尿，但尿中除發現精蟲，尿糖指數也呈現 「1+」 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步詢問後，患者坦言就醫前一晚有自慰行為，而隨後的抽血檢測顯示，他的血糖竟高達250mg/dL，而一般人的飯前血糖通常在100mg/dL內，超標情形嚴重。

蘇信豪指出，這是典型的糖尿病引發逆行性射精案例，因長期高血糖會造成膀胱頸括約肌的神經受損，導致射精時原本應關閉的膀胱頸無法正常收縮，使精液無法向前射出，而是逆流進入膀胱，造成射精量變少，甚至完全沒射精。

逆行性射精患者在隔天排尿時，混有精液的尿液會被排出，而精液的蛋白質含量較高，容易產生大量、濃密且不易消散的泡沫，造成外觀類似腎病的蛋白尿。蘇信豪提到，此患者後來開始接受糖尿病治療、配合減重與飲食調整，血糖逐漸穩定，泡泡尿也消失。

蘇信豪表示，尿液出現泡泡不一定有病，常見原因包括站著排尿造成物理性衝擊，或喝水不足導致尿液偏濃，或性行為後尿道及膀胱殘留精液，但真正需要警覺的是蛋白尿，其特徵為泡沫細緻、綿密、多層，甚至超過10分鐘仍不散。

蘇信豪提醒，若尿液泡沫異常，應先觀察是否喝水不足，並留意泡泡是否在3至5分鐘內散去；若長期有啤酒泡沫狀，或合併水腫、疲倦、體重異常變化，應儘速就醫檢查，及早找出真正原因。