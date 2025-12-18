ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

韓國美白霜「重金屬汞超標1.6萬倍」　進口商累犯加重裁罰

▲護手,保養,雙手,指甲油,指甲,手,乳液,（圖／達志示意圖）

▲琇莉有限公司輸入「화이트 스킨 크림」美白乳霜含有汞。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

皮膚科醫師邱品齊在臉書貼出一份公文，主要是有民眾陳情琇莉有限公司輸入「화이트 스킨 크림」美白乳霜含有汞。對此，食藥署表示，該產品確實檢出汞含量高達16500ppm，須在明年1月4日前完成下架回收，且該業者不是第一次輸入含汞產品，屬於累犯，彰化縣衛生局也加重裁罰3萬元。

邱品齊在臉書寫道「已經被兩次發現輸入的產品含有汞，這真的需要注意了。」根據《化粧品衛生安全管理法》，化粧品不得含有汞成分，以定量極限1ppm為法規標準。而食藥署證實，琇莉有限公司輸入「화이트 스킨 크림」（美白乳霜）檢出汞含量高達16500ppm，已經啟動第一級化粧品回收，需在1個月內完成。

食藥署醫粧組副組長陳映樺說明，針對該產品檢出含汞，彰化縣衛生局已於12月4日啟動第一級回收，並責令業者應在明年1月4日前完成不合格產品下架回收，屆期未完成者，可依照《化粧品衛生安全管理法》處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

陳映樺說，該公司在民國110年也曾販賣含汞化粧品，當時已被遭彰化縣衛生局裁罰2萬元，並回收銷毀108盒違規產品，這次在被檢出，地方衛生局也加重裁罰3萬元。

