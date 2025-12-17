白內障年輕化「50歲以下患者暴增」　醫示警1族群超危險

▲醫師提醒，高度近視者每年都要定期做視力檢查。（圖／澄清眼科提供）

記者趙于婷／台北報導

「白內障」年輕化！醫師指出，近10年來觀察診間發現，40到50歲患者明顯增加約4到5倍以上，不少患者視力模糊以為是度數增加，頻繁更換鏡片卻沒有改善，最終檢查才發現是早發性白內障。

澄清眼科總院長吳孟憲醫師指出，一般白內障常出現在60歲以上族群，但臨床上發現，高度近視者往往有白內障提早出現的情形，這與高度近視造成的眼軸拉長、眼球結構與眼內微環境改變有關，可能增加水晶體蛋白氧化與混濁的風險，使水晶體老化速度加快。

此外，不少高度近視者從小度數累積快速，加上現代人電子產品使用時間長、夜間光線刺激多，水晶體長期負荷遠超過一般族群，使得白內障可能在40至50歲就提早報到。

吳孟憲指出，近十年來年輕型白內障案例明顯增加約4到5倍，其中以高度近視患者最為常見，尤其Z世代與更年輕族群的近視問題十分嚴重，許多小朋友在國小階段就已有400到600度的近視問題，更是未來可能發生早發性白內障的高風險族群。

許多高度近視的患者在白內障初期最容易誤判為「近視加深」。吳孟憲分享診間案例，一名35歲教師在短時間內度數從1200度飆升至1800度，前往眼鏡行多次重新配鏡仍無法改善視線模糊的情況，後來經眼科檢查才發現，真正原因是水晶體混濁引起的「早發性白內障」。

高度近視者早期的白內障症狀通常不明顯，患者可能會感覺視線略微模糊、夜間燈光容易出現光暈、對比度下降，但在白天或明亮環境下，看起來視力仍然正常，因此常被誤以為只是近視加深。吳孟憲強調，正常情況下，成年後近視度數不會再明顯增加，如果突然看不清楚、視覺霧霧的，甚至度數越配越高，就需懷疑是白內障的可能。

此外，白內障造成的視力模糊若累積多年，隨著年紀增長，在閱讀、夜間或外出活動時，都會更容易感到吃力，高度近視除了容易引發白內障，也可能帶來黃斑部病變、視網膜剝離等併發症。

吳孟憲建議，高度近視族群應將視力健檢列為必做的健康檢查項目之一，日常保養方面，高度近視者應養成良好用眼習慣、多從事戶外活動與攝取抗氧化食物，並搭配定期視力健檢，才能在症狀尚輕微時掌握變化。