台灣C肝診斷率、治療率均逾9成　提前達到WHO目標

▲台灣C肝防治提前達成WHO目標。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「慢性B、C型肝炎」為台灣重要疾病負擔之一，國健署今宣布，台灣提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝目標，各項指標全面超越WHO金級標準，診斷率、治療率均逾9成，將向WHO西太平洋區署（WPRO）提交「消除C肝報告」。

衛福部長石崇良表示，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，2003年起提供C型肝炎干擾素治療到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元，2020年擴大篩檢族群45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署長沈靜芬也提到，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑（Path to Elimination, PTE）金級標準，診斷率、治療率均達9成以上，在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。

沈靜芬說，達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。

另外，台灣已具備提前於2025年達成消除C肝計畫性目標之條件，並規劃於本年底向WHO西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」，後續將持續落實相關防治工作，並與國際社會分享防治經驗。

