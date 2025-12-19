湯圓4顆熱量＝1碗白飯　營養師點名4種人冬至別亂進補

▲營養師提醒冬至吃湯圓一定要注意熱量控制。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

後天就是冬至，必吃的湯圓看似小巧，熱量卻不低，一顆甜湯圓約70至80大卡，吃下4顆等同一碗白飯；營養師說，湯圓和火鍋等熱門料理，熱量、油脂與鈉容易在一餐中快速累積，若未留意份量及搭配，恐增加糖尿病、心血管疾病、腎臟病和年長族群身體負擔，甚至影響病情控制，提醒冬至進補要多節制。



中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴指出，湯圓主要由糯米製成，屬高升糖指數食物，過量容易造成血糖波動及腸胃不適；一般而言，市售甜湯圓一顆約70至80大卡，鹹湯圓約55至65大卡，若一次吃4顆或更多，熱量可能高於一碗白飯，糖尿病患者、需要控制體重者需特別留意。

侯曉晴建議，冬至吃湯圓可掌握「控糖、控量」原則，包括湯底避免使用含糖甜湯，改以薑湯、無糖紅茶，或加入枸杞、紅棗、黃耆提味；份量方面，有餡湯圓建議2至4顆，無餡小湯圓約8至10顆，避免一次攝取太多。若選擇鹹湯圓作為主食，湯中可加入大量蔬菜，增加飽足感和纖維攝取。

除湯圓外，冬至火鍋也是常見聚餐選擇。中醫大新竹附醫營養師黃琳惠表示，火鍋湯頭建議以昆布、蔬菜、番茄或蛤蜊等清湯為主，而麻辣、牛奶或濃稠湯底因油脂與鈉含量高，應減少飲用；食材比例可掌握蔬菜、蛋白質與澱粉約2：1：1，並優先選擇海鮮、魚肉、去皮禽肉及豆製品，少吃加工丸餃與肥肉。

此外，黃琳惠提醒，羊肉爐、麻油雞等補品熱量偏高，建議每周不超過一次，節慶飲食仍應著重適量、均衡，才能健康過好冬至。