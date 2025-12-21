隨機攻擊引發社會恐慌　醫揭心理創傷4階段：有5症狀快就醫

▲台北市19日傍晚發生震驚社會的恐怖攻擊事件。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者趙于婷／台北報導

前晚台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成多名無辜民眾死傷，引發社會恐慌。精神科醫師分析4大創傷典型階段，提醒若出現「嚴重失眠超過3至5天、恐慌發作頻繁、解離、無法進食」等5大現象，要盡快就醫。

專業精神科醫師楊聰財指出，重大無差別恐怖攻擊後，民眾可能出現的身心障礙，最常見出現「急性壓力障礙、創傷後壓力疾患（PTSD）」，可能症狀包括「反覆浮現畫面、氣味、聲音（侵入性回憶）、做惡夢、失眠、對捷運、人群、夜晚極度恐懼、心悸、胸悶、噁心、手抖、情緒麻木、解離、自責」。

楊聰財說，這樣的心理創傷會經過「4個典型階段」，第一階段是急性衝擊期（0至14天），這段期間出現不適，多半屬「正常反應」，第二階段是情緒反應期（2週～3個月），會有恐懼、憤怒、悲傷浮現的情況，此時若症狀逐漸減輕，屬自然復原。

而第三階段是創傷固化期（3個月以上），若出現症狀未減反增、嚴重影響工作、人際、生活，此階段常形成 PTSD、重度焦慮或憂鬱症。第四階段則是「整合與復原期」，這部分因人而異，能重新建立安全感與意義感，有些人甚至出現「創傷後成長」。

楊聰財提醒，若出現「出現自殺或傷害他人念頭、嚴重失眠超過3至5天、恐慌發作頻繁（心跳快、呼吸困難）、解離（時間斷片、覺得自己不存在）、無法進食工作」等5症狀，就是明確就醫指標，千萬不要撐不住才去，可尋求專業介入。