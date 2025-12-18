老師「大便都浮在水上」確診癌王　靠1關鍵活超過20年

▲糞便都浮在水面上，竟是癌症警訊。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

素有「癌王」之稱的胰臟癌，其惡性度高，因位於後腹腔，有病灶也不容易被及早發現，以致當被確診時都已晚期。一名40多歲老師因「大便都浮在馬桶水面上」，同時體重減輕而機警就醫，經過醫師一系列檢查，發現他在胰臟頭處有顆腫瘤，確診胰臟癌，所幸經手術成功治療，已存活超過20年。

雙和醫院院長、台灣器官移植領域權威李明哲醫師在《健康2.0》頻道中分享個案，該名老師因脂肪糞便、體重下降而趕緊求診，經過一系列檢查，發現他的胰臟頭處有個微小陰影，確認是胰臟腫瘤，所幸在病灶很小的情況下接受手術治療，且非常成功，後續不需要其他化療或電療等輔助性治療，患者也健康地存活超過20年。

李明哲說明，位於後腹腔的胰臟，有病灶不容易被及時發現，加上早期並無明顯症狀，導致患者確診時往往已非常晚期。但他也說，仍有些早期症狀可循，像是食慾變差，每次進食時可能有輕微腹痛，甚至排出脂肪糞便（大便會浮在馬桶水面上），一有上述症狀，必須盡早就醫。

▼胰臟位於後腹腔，有腫瘤不易被發現。（示意圖／台師大提供）

李明哲進一步指出，當侵犯膽管時，可能引發「阻塞性黃疸」，患者會發現自己臉色變黃，同時產生茶葉色小便，或是糞便變成水泥色，這「已經是非常晚期了」；尤其有「背部疼痛」的警訊時，代表腫瘤已經侵犯鄰近主動脈的淋巴結或神經節，如此危急的情況下，要有效的以手術治療患者的機率就很低了。

哪些人是胰臟癌高風險族群？李明哲表示，對於有吸菸史、肥胖者，或有糖尿病史者而言，都需要特別留意。另外，他示警，有家族病史、一等親家人曾罹患胰臟癌，本身在40歲後罹該癌症的風險，相對會提高2.5～3倍。

要預防胰臟癌，李明哲說，面對所有癌症都一樣，務必保持正常作息、適度運動、不抽菸、不酗酒，同時多攝取健康蔬果，並擁有愉快的心情。此外，他也建議高風險族群，至少每半年至一年應接受檢查，透過定期檢查能及早發現病灶，進而得到妥善治療。