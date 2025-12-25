28歲工程師「3壞習慣」骨齡老30歲　醫曝警訊

▲28歲工程師骨質嚴重不足，骨齡老化30歲。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

骨質疏鬆不再是老人病！一名28歲工程師長期久坐加班、三餐外食，每天3杯咖啡提神，在健檢中意外發現其骨密度比同齡人低約20%，骨齡提前老化30年，經營養與運動介入，骨密度已回升。醫師吳政誼表示，近年臨床觀察發現，越來越多年輕人出現骨質不足，甚至早期骨鬆。提醒若符合「5警訊」的民眾，代表骨鬆風險已高，應盡早就醫檢查。

嘉韻診所骨鬆專科主治醫師吳政誼指出，長期久坐、缺乏日曬、過度節食與高咖啡因攝取，是現代人骨質流失加速的4大主因，許多2、30歲的上班族，其骨密度檢測結果已亮起紅燈。他說，前述個案就是典型的年輕骨質不足案例，骨質密度通常在20～35歲達到巔峰，之後會逐年下降，骨頭就像健康存摺，「年輕時不存夠骨本，老了就沒得領」。

吳政誼表示，現代生活型態讓許多人在未達巔峰期前就開始流失骨質。以下是年輕人最容易忽略的4大陷阱與改善建議：

吳政誼示警，一旦符合以下5項警訊者，代表骨鬆風險已高，應盡早進行骨密度檢查，以便及早發現骨質流失問題：

1.身高比年輕時矮3公分以上

2.出現駝背或腰背痠痛

3.曾輕微碰撞就骨折

4.經常外食、鈣攝取不足

5.女性月經不規律或提早停經

4大「逆轉骨鬆」行動處方

吳政誼指出，骨質疏鬆並非不可逆，只要及早發現與治療，就能讓骨本止跌回升。他也分享4項實用方針：

1.補鈣與維生素D雙管齊下

成人每日需攝取1000～1200毫克鈣質，搭配15分鐘日曬促進吸收。若維生素D偏低，應在醫師建議下補充。

2.執行負重運動

快走、登階、彈力帶訓練能刺激骨質生成。建議循序漸進、避免高衝擊動作。

3.均衡飲食、避免節食

減重時仍應確保蛋白質與鈣質攝取，避免「瘦了體態、虧了骨本」。

4.尋求專業治療

若已達骨鬆標準，應由醫師評估，依狀況規劃藥物治療或營養介入，穩定改善骨質。

吳政誼強調，「骨質疏鬆是可以改善的慢性病，關鍵在於提早發現與持續追蹤。」他也提醒，有家族史、月經異常、長期服用類固醇或體重過輕者，建議30歲就進行第一次骨密度檢查，建立個人骨本基準線，以利未來追蹤，「2、30歲是存骨本的黃金期，從現在開始為骨骼健康超前部署，永遠不嫌晚。」