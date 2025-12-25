攝護腺癌常被誤當肥大　醫揭「5大風險因子」易拖到中後期

▲醫師提醒，攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大相似，容易中、後期才被診斷。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部資料，台灣男性十大癌症發生率排行，攝護腺癌已上升至第三位。醫師提醒，攝護腺癌常見風險因子包括「高齡、家族史（父親/兄弟曾罹患者風險較高）、高油脂飲食、肥胖、缺乏運動」等生活習慣，早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷。

台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷指出，攝護腺位於膀胱下方，圍繞尿道，是男性特有腺體，具備分泌攝護腺液以維持精液功能的角色，而根據統計，攝護腺癌多發生於50歲以上男性，初期幾乎無明顯症狀，常被忽略。

定期接受攝護腺癌指數PSA（攝護腺癌指數）抽血檢查，是目前篩檢攝護腺癌最有效的方法之一。徐易廷說，一般男性建議50歲起與醫師討論PSA篩檢，有家族史者應提早至45歲進行，根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，癌症若侷限於攝護腺內屬第一或第二期，若突破包膜則歸類為第三期，如發生遠端轉移則為第四期。

徐易廷也特別提到，攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷，在臨床也經常會遇到病人因擔心高齡、術後尿失禁問題及性功能障礙而對手術治療有疑慮，目前攝護腺癌的治療方式依據腫瘤分期、惡性度、年齡與整體健康狀況而異，治療上有手術、放射線及賀爾蒙等治療方式。

徐易廷強調，早期診斷是關鍵，有家族史的45歲以上者以及無家族史的50歲以上者，每年應接受攝護腺癌指數PSA（攝護腺癌指數）檢查，若指數異常或醫師懷疑有風險，可進一步安排MRI、穿刺切片等檢查，及時接受專業評估，避免延誤病情。