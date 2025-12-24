「百變怪病毒」最近超多　醫：真的會逼瘋爸媽

▲腺病毒快篩兩條線確診。（圖／翻攝顏俊宇臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

「病毒界的百變怪！」兒童感染科醫師顏俊宇提醒，最近流行的「燒久姬」腺病毒，腺病毒高燒真的會把爸媽逼瘋；因症狀千變萬化，而且也會高燒，臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要靠快篩才能抓出真兇！

顏俊宇在臉書說，最近診所驗到好多腺病毒！尤其在嬰幼兒與幼童之間，為什麼說它是「百變怪」？因為它的症狀千變萬化，每個小孩演出的劇本都不一樣：

共通點：變成超燙「燒久姬」

腺病毒最著名的就是「高燒不退」，體溫衝破39度是常態，而且一燒就是5到7天。退燒藥吃了又燒，燒了又吃，簡直是家長的體力與精神大考驗！

百變怪的各種變身：

1、呼吸道版

喉嚨紅腫如火燒，扁桃腺化膿，咳到心碎。（腺病毒型別：1、2、5、6。呼吸變喘的嚴重版》肺炎：7、14、21）

2、紅眼版

眼睛結膜發紅、分泌物變多，看起來像沒睡飽的紅眼兔兔。（型別：3、4、7）

3、腸胃版

肚子痛、拉肚子，有時候還被誤以為是輪狀病毒腸胃炎。（型別：40、41）

4、血尿版

頻尿、血尿、尿尿痛。（型別：11、21）

顏俊宇表示，因症狀千變萬化，而且也會高燒，臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要靠快篩才能抓出真兇！

顏俊宇提醒，腺病毒沒有特效藥，主要靠「支持性療法」，面對這位百變怪，家長能做的就是：

補足水分：預防高燒脫水。

觀察活力：發燒沒關係，但退燒後活力要好。

勤洗手：腺病毒沒有外套膜，酒精殺不死，記得用肥皂洗手才是王道！