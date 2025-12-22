胃悶、胃脹老是來？營養師點出關鍵原因「藏在日常」

▲不少人長期出現胃悶、胃脹不適，卻習慣忍一忍就好。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人時不時就覺得胃悶、胃脹、火燒心，卻總以為只是壓力大或吃壞肚子，忍一忍就好。營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」提醒，其實這些胃部不舒服，往往不是突然發生，而是每天吃什麼、怎麼生活一點一滴累積出來的結果，只要從日常的小地方開始調整，給胃多一點時間和空間，不少不適都有機會慢慢改善。

珊珊指出，飲食是顧胃的第一道關卡。刺激性食物如辣椒、含咖啡因飲品與酒精，容易刺激胃黏膜，若本身就有胃不適情形，應盡量減少攝取。相對地，可多選擇對胃較溫和的食材，像是高麗菜、南瓜、秋葵等，這類食物能在胃部形成保護作用，降低刺激與損傷的機會。

她也提醒，甜食與精緻糖攝取過多，容易刺激胃酸分泌，讓胃部不適更加明顯。許多人壓力大時會想吃甜食紓壓，但對胃來說，反而可能是雪上加霜。

除了吃什麼，「怎麼吃」同樣重要。珊珊強調，細嚼慢嚥其實是最簡單、也最省錢的顧胃方法。食物在口腔中咀嚼得越充分，進到胃裡的負擔就越小，也能降低消化不良與脹氣的情況。

生活習慣方面，很多人容易忽略一些看似不起眼的小細節。像是穿著過緊的衣褲，會增加腹部壓力，提高胃酸逆流的機率；餐後立刻躺下，也會讓胃部消化更吃力。珊珊建議，飯後可輕鬆走動幾分鐘，有助於腸胃蠕動與消化。

▲營養師珊珊整理出「全方位顧胃攻略」。（圖／翻攝自粉專「愛健康營養師珊珊」）



她也提醒，用餐時以七分飽為原則，避免狼吞虎嚥或一次吃得過多，讓胃長時間處於撐大的狀態。體重過重或肥胖者，也可能因腹部壓力較大而加重胃部不適，若能適度減重，往往能明顯改善相關症狀。

珊珊表示，顧胃不需要大刀闊斧改變生活，而是從每一餐、每一個小習慣慢慢調整。如果最近常覺得胃卡卡，不妨就從下一餐開始嘗試，連續一到兩週後，許多人都能感受到身體的回饋。她也提醒，身體其實很誠實，只要願意多花一點心思照顧，胃部的穩定感往往會慢慢回來。