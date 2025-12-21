冬至進補小心過頭　醫示警「3體質」補法不同

▲醫師建議，冬至可透過食補、穴位按摩養腎。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

今日是冬至，冬季是養腎藏精的季節，即所謂「冬藏精」，若腎受到寒氣侵襲，導致陽氣受損，就可能出現腰膝酸軟、筋骨痠痛、疲勞倦怠、手腳冰冷、頻尿、夜尿等腎氣不足、陰陽失衡的表現。醫師建議，可以透過食補、養生茶飲、穴位按摩、三九貼等方式來補腎養陽。而在食補方面，建議要依照3大體質調整。

中醫師李昀芝指出，在中醫五行學說中，腎對應到黑色、色黑入腎，因此在冬季養腎，可選擇「黑芝麻、黑豆、黑木耳、桑椹」等食材來補腎益精，養生茶飲則可選用黑豆杜仲茶，另外需注意，腎怕寒冷之氣，因此應避免食用生冷食物。

另外，很多人會在冬至特別進補，但李昀芝提醒，有些人進補會出現「冒痘、流鼻血、口乾舌燥、痔瘡出血、便秘、消化變差」，尤其患有三高心血管疾病、陰虛火旺、脾胃虛弱的民眾更需小心，冬至進補應依3大類不同體質調整食材。

「體質虛寒者」建議可溫補如，十全大補湯、當歸生薑羊肉湯、薑母鴨等；「體虛脾胃弱者」要以溫和平補為主，選用平和的食材如，四神湯中芡實、山藥、蓮子、茯苓，並減少食用湯圓糯米引起消化不良；「體質燥熱者」則要以涼補為主，加入清淡食材如：銀耳、絲瓜、菠菜、白菜、白蘿蔔等，並減少其中麻油及酒的比例。

除了食補之外，也可按摩「命門穴、腎俞穴、湧泉穴」來補腎氣、強健腰膝、增強免疫力。李昀芝也提醒，冬至後是中醫三九貼保養的好時機，三九貼是將白芥子、細辛、乾薑等溫經散寒的藥材做成藥餅，敷貼於特定穴位上，以治療鼻過敏、腸胃不適、手腳冰冷、筋骨痠痛、慢性疲勞等問題，有需求民眾都可諮詢專業中醫師。