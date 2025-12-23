ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

吃完便當就愛睏！小心暈碳了　營養師教「超強自救法」

▲▼便當。（圖／記者謝承恩翻攝）

▲你也常在吃完一個便當後就開始「暈碳」嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

中午便當吃得很飽，一到下午精神一路下滑，開會聽不進去、工作效率變低，昏昏沉沉只能靠咖啡硬撐？小心你「暈碳」了！營養師蔡正亮說明，這指的是一餐中精緻澱粉比例高，造成血糖快速震盪，使人開始覺得沒精神。只要把「進餐順序」吃對，先蛋白質、再蔬菜，最後才是澱粉，就不容易讓血糖衝過頭。

營養師蔡正亮在粉專蔡正亮營養師專欄教室分享，最近流行的名詞「暈碳（carbohydrate crash）」指的是一餐中精緻澱粉比例高，吸收速度快，血糖在短時間上升，胰島素快速反應，接著血糖下降，人就開始覺得累、昏、沒精神，「這種感覺我太懂了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡正亮點名，這在台灣外食族特別常見！原因很單純，當便當的飯很多，如果是麵食，澱粉比例高，但植物性蛋白質少，重點是青菜少得可憐，更容易引起暈碳。而有些人刻意不吃澱粉，到了下午容易餓，他傳授改變進食順序有解，例如吃便當時，可以先把主菜吃掉一半，接著吃蔬菜，最後才動飯；吃麵食可以先把蛋、豆干、肉片吃完後再吃麵；如果是吃自助餐，可先夾豆製品、瘦肉及青菜，飯最後再盛。

上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲植物性蛋白質能延緩餐後血糖上升，避免昏昏入睡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

蔡正亮解釋，目的在於讓糖分進來的速度慢一點，避免精緻澱粉一次大量被小腸吸收，血糖波動自然比較不劇烈。而若無法調整順序，也可在正式吃澱粉前，先吃一份含有膳食纖維的植物性蛋白質，例如一杯無糖豆漿、一小盒板豆腐、幾塊滷豆干或一碗毛豆，能讓消化過程先慢下來，達到延緩餐後血糖上升的目的。

另一個重點提醒，蔡正亮說，澱粉不是敵人，但不要讓澱粉吃得太集中，例如燴飯再配手搖杯、麵加炸物主菜再配含糖綠茶、厚片吐司配果醬再配奶茶跟蘿蔔糕，「這種吃法不是『澱粉太多』，而是精緻澱粉一層一層疊上去，不斷刺激胰島素分泌，吸收速度自然快到來不及調節。」

蔡正亮認為，較好的做法是主食已經是白飯或白麵，避免再搭配含糖飲料，或延遲一段時間再喝，比較不容易一次讓血糖衝過頭而產生震盪效應。

【太懂事的娃】奶奶蹲地上餵飯！他吃到一半突起身拉小凳子過來

關鍵字： 暈碳 血糖 澱粉 蛋白質 蔬菜 便當 營養師蔡正亮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

南台灣手術量新高　聖馬爾定機械手臂膝關節置換突破250例

醫揭張文非衝動失控　4大細節符合「自戀式復仇」

3千劑流腦疫苗免費打「現省1525元」　明年元旦起限期1個月

女「血壓飆到170」吃藥無效　醫揪元凶：3情況要快找病因

流感增6死　女發燒畏寒「多次心跳停止」搶救3周亡

流感疫苗升級加強型！疾管署明年推3新制　新版肺鏈只打1劑

流感單周8.3萬人就醫　罕見年底疫情仍低點

肺癌「年輕、不抽菸」患者增加！每年萬人死亡　醫揭3大關鍵

吃完便當就愛睏！小心暈碳了　營養師教「超強自救法」

讀者迴響

回到最上面