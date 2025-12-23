日本進口「龜甲萬醬油」防腐劑超標　441公斤退運銷毀

▲日本進口龜甲萬醬油防腐劑超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格產品，有6批「龜甲萬醬油」檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標，總計441.24公斤，全數必須依規定退運或銷毀。

食藥署指出，由輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下，接下來將針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據食藥署，從114年6月15日至114年12月15日止，受理日本的醬油，報驗1,165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署已經從114年11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，有3批日本的「鮮草莓」分別檢出殘留農藥Nitenpyram 0.02 ppm、農藥滅派林1.3 ppm等違規，輸入業者為「藍阿舍餐飲股份有限公司」1批及「東和水果有限公司」2批，不合格產品全數依規定同樣退運或銷毀。