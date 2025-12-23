優點NK診所攜手南光製藥　「30分鐘點滴」幫高壓族群快速恢復

▲優點NK預防醫學診所今正式展開營運。

現代人對於健康的需求，已不再滿足生病後才吃藥，更多人追求精確、高效的預防醫學。優點NK預防醫學診所與「點滴國家隊」南光化學製藥合作，今於南港世界明珠大樓5樓正式展開營運，強調「日本午休美容」的概念，每周僅需30至60分鐘，即可助亞健康、高壓族群及癌疲憊患者快速修復身體。

針對此次合作成立診所，南光醫管董事長王玉杯說，這代表台灣本土藥廠從「疾病治療」前移至預防醫學和個人化醫療，突破過往僅以製藥、供應醫院為核心的產業模式，不僅開啟國內醫藥產業直接參與健康管理及精準照護的可能性，料亦將對同業形成示範與刺激，有助推動藥業升級、轉型。

對於診所醫療在社區優化，今出席記者會的中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎說，目前癌症治療高度集中於醫院，但副作用、營養失衡及體力衰退等問題，其實多在病人返家後才出現，醫院體系卻難以及時介入，故營養支持、副作用調理、健康促進與追蹤檢測等醫院功能，若能由像優點NK預防醫學診所這樣的新類型診所接下，對於形塑更完整、可長可久的癌症照護架構，將有明顯助益。

▲▼優點NK預防醫學診所點滴品質等同醫學中心，就醫環境則強調舒適、個人化。

提到優點NK預防醫學診所的特色，總院長蔡俊成表示，主打「快速、精準」概念，有如 F1賽車維修站，透過營養檢測與臨床經驗判斷，可在短時間內鑑別個人缺乏項目，並以點滴方式直接補充，因吸收率高、效果快，特別適合忙碌族群與虛弱者。

針對點滴的安全與品質， 蔡俊成說明，優點NK預防醫學診所的點滴來源直接與南光合作，可完整掌握藥品溯源，與醫學中心同等級，避免來源不明風險，且除配方建立在檢測數據及臨床經驗上，醫師並將仔細參考健保雲端用藥紀錄和病史，故能於安全前提下、提供精準且合適的點滴治療。

蔡俊成也說，優點NK預防醫學診所除分析營養素是否不足或過量，更結合血管醫學檢測如血壓、血管超音波等，可清楚評估血管年齡及風險，進而將營養整合血管數據，使亞健康狀態有更明確定義，亦有助於長期追蹤變化。

▲優點NK預防醫學診所結合血管醫學檢測。



對於哪些族群最適合優點NK預防醫學診所？蔡俊成認為，高壓白領和癌後病人最需要即時、有效的修復支援，特別是現代人常缺乏鎂等微量元素，卻少有機會即時介入，而癌友在治療前、中、後也各有不同營養缺口，如能透過適當的點滴補充，將可助更多有需要者早日重拾正常生活。

