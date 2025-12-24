隨機攻擊案「模仿效應」頻傳　醫：社群時代發生率更高

▲檢警今回到張文隨機殺人墜樓現場南西百貨頂樓釐清案情。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱俊吉／台北報導

北市上周五發生隨機攻擊案後，接連出現模仿式言論或威脅行為，引發社會不安。醫師說，出現「模仿效應」並不意外，且在社群媒體高度發達、同溫層與對立易遭激化的台灣，相關風險會比過去更高，但與其恐慌或獵巫，這陣子還不如多關心周遭親友，更有助於及早察覺異常，降低極端事件發生機率。

林口長庚醫院副教授級主治醫師張家銘表示，人類社會中原本就有少數心理、情緒相對不穩定的個體，當特定事件被高度報導、討論時，對這群人可能造成較大刺激，進而出現模仿或認同的反應，雖不一定真的會有實際行動，多數仍停留在言語或鍵盤文字層次，但在重大事件發生後的短時間內，整個社會仍需提高警覺。

此外，張家銘強調，依照既有研究及臨床觀察，包括多起重大暴力案件在內，絕大多數行為者、模仿者並無精神疾病，而可能與性格偏差、情緒失衡，或在特定刺激情境下做出偏差判斷有關，將其視為精神病影響，並不符合實證。

張家銘指出，其實在網路及社群媒體時代，言語的影響力會大幅放大，有些人即使只是「在鍵盤後面說說」，卻忽略相關言論對秩序、安全造成的傷害，也提醒民眾，涉及暴力或威脅的玩笑不宜出口，部分字句即便未付諸行動，仍可能引發恐慌，甚至必須承擔法律責任。

對於模仿效應可能持續多久，張家銘說，這類案例本來就是少數中的少數，通常在事件發生後一段時間內較為集中，隨著時間推移、關注度下降，風險將逐漸減低，但無法斷言過了多久便完全不會再出現，例如此次犯案的張文，根據現有已曝光資料，仍可看到多年前鄭捷事件對他帶來的影響，對於橫跨如此長時間的模仿，根本防不勝防。

張家銘呼籲，不論是挖掘事件單一原因，或透過標籤化特定族群，藉此想「預防」這類案例，難度都非常高，務實作法應該回到日常生活，透過關懷和連結，多注意親友、同事與鄰里的狀態，及早提供支持與協助，更能守住公共安全的底線。