幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中了　醫：3種塑膠別碰

「幼兒體內多達96種有毒化學物質。」腎臟科醫師江守山根據美國研究給出警告。他說，孩子到了4歲時，體內已含有高達96種不同的有毒污染物，其可能影響發育，並導致日後學習問題，而這些來源包括玩具、乳液、洗髮精、服裝、塑膠容器等等，若想減少接觸，除了常洗手、多使用空氣濾清器外，避免使用標示3、6、7號的塑膠製品也是關鍵。

江守山醫師在粉專發文指出，一項來自加州大學戴維斯分校和加州大學舊金山分校的研究，收集201名2～4歲幼兒的尿液樣本，檢測結果發現，至少有5名兒童體內含有96種化學物質，超過一半的兒童體內含有48種化學物質，有90%以上的兒童體內含有34種化學物質。

江守山說，研究人員調查兒童時期接觸常見環境化學物質的情況，包括：

• 鄰苯二甲酸酯及其替代品，用於個人護理產品、家居用品及玩具、食品包裝等塑膠製品中

• 對羥基苯甲酸酯，常用於化妝品、乳液、洗髮精和藥品中

• 雙酚類物質，例如BPA和BPS，存在於塑膠容器中

• 用於農產品、豆類和穀物的殺蟲劑

• 阻燃劑，用於家具、服裝和寢具

江守山表示，兒童透過日常活動接觸這些環境化學物質，例如飲食、飲水、呼吸室內外空氣以及接觸受污染的表面。雖然無法完全避免接觸所有化學物質和污染物，但研究人員認為，家長可透過遵循簡單的指導原則以減少孩子接觸這些物質的機會。

江守山提醒，例如選擇不含鄰苯二甲酸酯、不含對羥基苯甲酸酯和不含香料的產品；避免使用標示3、6、7號的塑膠製品，因其可能含有雙酚A（BPA）或類似的化學物質；經常洗手，尤其是在吃飯前；保持室內通風並使用高效能空氣濾清器（HEPA）；以及食用前徹底清洗農產品或購買有機食品。