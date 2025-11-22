推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

記者邱俊吉／台北報導

連續6年進入美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單，並蟬聯國內醫師排名首位，台北關渡醫院院長陳亮恭說，自己始終是為了「解決問題」而做研究，雖受國際肯定，也感受到「排山倒海」的壓力，希望未來能有更多不同體系醫師投入高齡醫學，讓這領域真的蓬勃起來，更能因應台灣人口快速老化的腳步。

國內的高齡醫學在20年前相對冷門，專精醫師有限，老年患者也分散各轉科治療，不少人無法完全復原、反覆就醫，還被外界解讀為「愛逛醫院」。當時陳亮恭還在台北榮總服務，面對相當多高齡患者就醫，深感高齡醫學還有很大進步空間，於是決定從制度層面找答案，選擇觀察公共醫療與社會福利結合的歐洲體系，到牛津大學進修。

陳亮恭回憶，當時牛津大學給了他極大的自由與資源，讓他得以直接拜訪許多知名、甚至是諾貝爾獎等級的學者，也驚訝於教授們的平易近人，「這些專家騎腳踏車代步，願意為了我一個問題，親自與我討論，帶我去找答案」，亦使他對於國家如何用制度回應人民的健康與福祉，有了深刻的體驗。

讓陳亮恭印象最深的經驗，是他的指導教授帶他參加當地健保單位和民眾的座談會。他說，當時教授親自站到台上，向社區居民說明腦中風溶栓治療的好處，爭取每人每年1英鎊的預算支持，而居民也給予即時的回饋，這種「學者和民眾一起決定資源分配」的文化，讓他非常難忘，也啟發他回台後推動高齡醫學體系改革，力求研究成果能實際回應民眾需求。

談到推動高齡醫療照護在台灣發展的歷程，陳亮恭說，第1階段的重點在於透過研究「證明台灣也能做到」。他指出，早年帶領團隊仿效國外模式，驗證整合門診、住院和教育的方法在台灣是否可行，結果發現不僅能成功，且效果甚至比國外好，進而促成國內將整合門診制度化，讓病人有一次獲得完整治療的管道。

到第2階段，則著重於建立急性後期照護模式。陳亮恭表示，台灣醫療體系過去僅分為急性與長照，導致高齡患者的治療難以銜接，而團隊參考英國中期照護制度，在國內試行中風、骨折、衰弱等病人的急性後期照護，並證實可降低失能風險5成，1年死亡風險更下降6成，後續也成為健保推動的全國性制度，締造分級醫療的重要示範。

第3階段則聚焦於社區及預防。陳亮恭指出，透過結構化課程結合慢性病管理、運動、營養與認知訓練，他與團隊證實1年內可顯著降低長者失能、失智與憂鬱風險，提升生活品質。為求系統性擴大相關照護模式的影響，在衛福部的支持下，進一步推動國內醫師接受高齡醫學教育，將成果轉化為政策和服務。

針對國內長照優化，陳亮恭認為，長照政策已邁入3.0階段，重點在於強化與醫療體系的整合，但他認為，高齡政策不能只針對已進入長照的族群，而應以前瞻眼光、在中年就開始預防；他說明，現行制度多從「提供服務」的角度來設計，並未充分檢視一個人從健康到失能的過程，「我們應該盤點從50歲到90歲各階段可能面臨的需求，讓政策和人生歷程可以更密切連結」。

對於高齡醫學願景，陳亮恭感性說：「希望每個人都可以被接住。」他認為，無論是健康、亞健康或進入長照的長輩，都該有對應的支援體系，政府應提前預測服務體系的脆弱環節，建立跨部會、連續性的照護網，才能讓人人都能在生命後段獲得有尊嚴的支持。

陳亮恭也說，「我們都沒老過」，設計高齡服務與政策的人，多半沒經歷過老化，因此容易以個人生活觀察或國外參訪經驗來推估長者樣貌，建議所有沒老過的人多和老人對話，更能體會生命歷程在未來10年、20年的可能變化，方可打造出貼近民眾、能預見問題的體系。