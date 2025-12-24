35歲男每天跑廁所20次　醫揭「膀胱過動」年輕化：7族群高風險

▲尿急、頻尿要注意是否膀胱過動症上身。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

一名35歲科技業小主管因每天平均跑20次廁所，嚴重影響工作與生活，醫師指出，膀胱過動症並非年長者專利，隨著職場節奏加快與壓力升高，30到40歲青壯年族群的患病比例也有逐漸上升的趨勢。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，該名個案幾乎每小時就得去一次，讓本就工作忙碌的他壓力倍增，尤其遇到開會時，為能順利參與會議，甚至養成「先研究上廁所動線」的習慣；一旦遇到長時間移動或出差，更讓他感到焦慮。

顧芳瑜說明，膀胱過動症屬於慢性泌尿功能失調，大多無單一明確病因，常見與自律神經調節異常、泌尿道感染後敏感化、反覆憋尿習慣，或男性攝護腺肥大等因素有關。高風險族群包括年齡增長、糖尿病、肥胖、長期壓力、神經退化性疾病、部分藥物使用，以及攝取過多咖啡因或酒精等。

顧芳瑜指出，治療上會依照症狀嚴重程度逐步調整，輕症患者可透過生活型態改善與藥物控制穩定病情，較嚴重者則可考慮進一步採用神經刺激或膀胱鏡注射等方式。

個案早期曾嘗試服用抗膽鹼類藥物，雖能稍微延長排尿間隔，但口乾、便秘等副作用明顯，長期下來對用藥產生抗拒，最後藉著膀胱鏡肉毒桿菌注射，才終於改善長期困擾的頻尿問題。

顧芳瑜表示，肉毒注射屬於較後線選擇，主要針對其他治療方式效果不佳的中重度患者。不過，肉毒桿菌素雖可有效放鬆逼尿肌，但也可能導致膀胱收縮不足、出現排尿困難，因此通常會視嚴重程度，從保守劑量開始施打，療效平均可維持半年至九個月。

顧芳瑜也提醒，若頻尿問題已影響日常作息，及早就醫不僅可爭取更多治療選項，也有助於避免因拖延而加重膀胱敏感程度。