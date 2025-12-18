乳牙蛀掉不治療恐害恆齒長歪　醫：日後牙周病風險上升

▲兒童乳齒蛀牙若未處理，恐影響日後齒列生長。（圖／視覺中國）

記者邱俊吉／綜合報導

不少家長以為孩子的乳牙遲早會換，蛀掉影響不大，卻因此延誤治療時機。牙醫師指出，乳牙一旦蛀壞，不僅可能疼痛、發炎，亦恐波及進食與發音，甚至對後續換牙造成影響，提醒家長對於兒童的口腔照護，從第1顆牙開始就不能輕忽。

雙和醫院口腔醫學部兒童牙科主治醫師楊雅婷說，乳牙在成長階段負責咀嚼與營養吸收，也為恆牙預留空間，若因蛀牙提早喪失，容易造成齒列空間不足，導致恆齒萌發後歪斜、擁擠，未來可能需要更複雜的矯正處理。

此外，乳牙蛀牙若未妥善處理，細菌可能沿著牙根擴散，感染牙齦或齒槽骨，若影響下方正在發育的恆牙胚，日後不僅牙齒結構較弱，清潔死角增加，蛀牙和牙周病風險也會上升。

楊雅婷指出，正確的口腔清潔觀念應從長牙前起步，當嬰兒進食後，家長可用紗布巾沾溫開水，輕柔清潔牙齦、舌頭與口腔內側；到6個月至1歲半左右，除應持續清潔軟組織，也可使用矽膠指套協助清潔前牙，幫助孩子建立刷牙的適應感。

當1歲半後乳臼齒萌發，清潔方式需再升級，應改用牙刷，搭配少量含氟牙膏和牙線，協助清理後牙與牙縫；滿6歲後進入混合齒期，第一大臼齒溝隙深且密，更容易卡食物殘渣，多數孩子仍無法完全刷乾淨，家長應持續協助。

楊雅婷強調，兒童護牙的重點在於長期預防，家長可選擇刷頭小、刷毛柔軟的兒童牙刷，有助深入後牙；牙膏則以含氟為主，3歲以下控制在米粒大即可，滿3歲再調整至豌豆大小，並搭配飲食管理與定期檢查，才能有效減少蛀牙。