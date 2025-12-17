長者免費肺鏈疫苗「2劑改1劑」　台大醫揭升級新版考量

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前長者公費肺炎鏈球菌疫苗需要接種兩劑，疾病管制署已決定明年初改為只要接種一劑，提供新版PCV20（20價）或PCV21（21價）疫苗，細節月底公布。專家表示，新版疫苗保護涵蓋範圍廣，而且保護效力長，相當於結合過去接種兩劑疫苗的優點，只要施打一劑、流程簡化後預期更能提升接種意願。

根據疾管署資料，肺炎鏈球菌為感染人類重要且常見的細菌，常引起多種侵襲性病症，主要包括敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎及心包膜炎等，甚或導致死亡。任何人都可能感染肺炎鏈球菌，而高風險對象，更應加以注意預防。

國內從2023年底擴大推動65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，提供兩劑公費肺鏈疫苗，分別是1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎今日受訪表示，現在已經有新版肺鏈疫苗，20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）適用於大人小孩，21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV21）則僅限於長者接種，預計明年長者會改為20價或者21價，涵蓋血清型較廣，明年年底有機會正式上路。

李秉穎分析，過往接種兩劑疫苗，13價的保護時間比較長，23價則是涵蓋範圍較廣，20價、21價疫苗的保護廣度與23價差不多，且與13價疫苗一樣透過刺激T細胞產生保護力，保護效力持續時間相當，目前粗估有5至10年左右，尤其是單劑就能完成接種，流程簡化後，可以讓長者接種意願提升。

疾管署副署長林明誠證實，未來會升級改採取新版疫苗單劑接種，取代過去13價+23價兩劑疫苗的方式，相關接種細節預計本月底公布，明年初實施。