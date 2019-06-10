OL超腰瘦！想嗯嗯順暢…「3大超商飲品」營養師激推：還能減肥



▲想要擺脫小腹婆稱號，營養師激推3大超商飲品和便秘說掰掰。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導



工作壓力爆大的上班族，天天久坐、三餐不正常又缺乏運動，為求方便，靠著重油重鹹的外食果腹，營養失衡情況下，又容易染上便秘問題！根據國健署2018年統計，台灣過胖的成人數高達45%，其中30歲以上的上班族，有48%受便秘困擾纏身。但如何才能拋開大肚男、小腹婆的稱號呢？營養師推薦「3種爽嗯嗯」飲品，可在應急時飲用，但長期便秘的人仍建議從生活作息開始調整。

晨光健康營養專科諮詢中心趙函穎院長指出，到減肥門診求診的學生們，10個當中有8個出現排便問題，平均2～3天排便一次，雖然飲食無太大變異，但人一旦過了30歲，代謝變慢、腸胃蠕動變差，恐越來越胖、便便越來越不順。

為了拒做「小腹人」，趙函穎激推「3款促便飲品」，適合平時未對該飲品成癮的網友們，還不試試看？

1.黑咖啡：

趙函穎說，門診中最常遇到學生們靠著喝黑咖啡「清腸」，原因在於裡頭含有能刺激腸道蠕動的咖啡因；另外還含有具抗氧化功效的營養素－「綠原酸」，其能夠緩和細胞發炎，抵禦因壓力大產生的自由基，保護細胞不受攻擊，具有抗老化的功效。此外，根據喬治亞大學研究指出，綠原酸可防止肝臟脂肪堆積，減少肥胖機率。

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一小杯喝咖啡即含有咖啡因及綠原酸2種成分，除了是陪伴上班族「抗戰」的良伴，還有鎮定心神、刺激腸道蠕動、促進排便的效果。但營養師也提醒，一天咖啡因攝取量建議不超過300毫克，約2～3杯的量，若本身有失眠問題的人則要避免此項飲品。



▲長期飲食不正常，只靠喝牛奶促排便，小心慢性胃潰瘍找上你。（示意圖／翻攝自pixabay）

2.牛奶

有人一喝牛奶就拉肚子，有的人則不會，你也想靠喝牛奶讓肚子咕嚕咕嚕、便便順利拉出嗎？，趙函穎解釋，這與「乳糖不耐症」有關！門診中有些便秘的女生，逢喝必拉，但天天喝卻無效，若想長期靠喝牛奶拉肚子並非健康方法，除了要留意牛奶中的乳糖、脂肪量豐富，長時間喝還容易發胖，對於飲食不正常者，光靠喝牛奶幫助排便，恐引發胃痛、慢性胃潰瘍發炎。

3.優酪乳

趙函穎引述多項研究指出，優酪乳中含有益生菌，可增加腸道好菌，讓便便更順暢，使其變得濃稠的賦形劑「果膠纖維」，能增加飽足感，因此有學生於早上飲用，提升飽足感的同時，具有「推動效果」的果膠纖維促使便意生成；但也提醒，若是選擇太稀的優酪乳，效果就會較差。

想靠喝優酪乳嗯便便？營養師也提醒，優酪乳其實很胖！即便是無糖品項裡頭仍含有高乳脂，市售標榜無加糖的優酪乳，糖含量並非0，因此以市售最小瓶240c.c.的優酪乳看來，一天最多1～2瓶，「喝太多一樣會有發胖風險，因此適量就好」。

網友們可依照個人情況，選擇上述飲品飲用，但若都沒效該怎麼辦？趙函穎提醒，證明你該立刻調整生活型態了！便秘恐是蔬菜攝取量不足、壓力過大，或是水喝不夠、缺乏油脂等原因所造成，建議每天攝取顏色多樣化的蔬果，並且每天飲用成人每公斤*35～40c.c.的水量，攝取可潤滑腸道的優質好油，如魚類或是橄欖油、亞麻籽油等；另外調整坐姿，避免翹腳及長時間蹲馬桶，多伸展、做瑜珈和拉筋等皆為好方法。讓你免靠3大順暢飲品，從飲食生活做起，便便也能順順得來。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG