北捷隨機傷人案「還有5人住院」　1人在加護病房

▲台北市衛生局今起在中山站R7出口設置「安心關懷小站」。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

台北車站與北捷中山站隨機攻擊事件造成4死11傷。根據衛福部統計，目前仍有5人住院中，其中加護病房1人、一般病房4人。而台北市衛生局今起在中山站R7出口設置「安心關懷小站」。

根據衛福部統計截至12月22日，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。

另外，考量部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局也已規劃於12月22日至115年1月1日在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」。

針對傷者於住院期間需求，衛生局已協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括向病人及家屬說明治療計畫與醫院相關設施、協助處理因疾病或治療衍生的經濟、社會壓力、心理情緒支持，傷者出院後，如有後續關懷與諮商需求，也可聯繫衛生局社區心理衛生中心持續提供關懷及安心服務。