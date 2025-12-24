永信「達比黴素注射劑」混入碎玻璃　食藥署勒令回收2.7萬瓶

▲衛福部食藥署發布最新藥物不良品回收資訊。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

食藥署昨發布最新的藥物不良品回收資訊，為國內知名藥廠「永信藥品」生產「達比黴素注射劑」，疑混入碎玻璃，預計將回收2萬7680瓶；該署稱，目前國內尚有7張同健保分類分組的藥品許可證，暫無供應短缺問題。

食藥署說明，該署在12月9日接獲醫療機構通報此注射劑（批號TYI4 T012）疑似有玻璃碎片混入，隨即以電郵及正式函文請藥品許可證持有商永信藥品評估是否需啟動回收作業，而永信藥品則於12月12日回復，確認案內批號藥品確有異物混入，並依規定主動回收。

據統計，本案涉及藥品僅1組批號、即TYI4 T012，效期為3年，截至目前已2萬7680瓶，將全數回收。

食藥署稱，已要求廠商於明年1月12日前完成本次回收，並繳交調查報告及預防矯正措施；另該藥曾於2021年因玻璃碎片混入而啟動回收，與本次歸因是否相同，尚待調查釐清，將視原因調查結果及廠商相關矯正措施落實情形，必要時啟動實地查廠，並視風險情形加強查核頻率。

此外，食藥署說明，目前該藥品市場庫存量尚屬充足，且國內尚有7張同健保分類分組的藥品許可證，包括4張為同成分、同劑型、同劑量可供替代使用，經評估暫無藥品供應短缺疑慮。