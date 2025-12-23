流感增6死　女發燒畏寒「多次心跳停止」搶救3周亡

▲疾管署疫情周報，防疫醫師林詠青說明個案狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感奪命！疾病管制署今（23）日公布上周新增16例流感併發重症，另有6例死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中較特殊的，是一名南部60多歲女性，11月起出現近半個月間歇性發燒、畏寒，急診就醫時，發現已有肺炎，儘管給藥治療，仍反覆發生心跳停止，住院搶救3周不治。

依據疾管署監測資料顯示，第51周（12月14日至20日）類流感門急診就診計83,851人次，與前一周相當；另上周（12月16日至22日）新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

流感死亡最年輕個案為南部60幾歲女性，林詠青說明，本身有多重慢性疾病，包含糖尿病、高血壓、高血脂，還有氣喘病史，沒有接種本季流感疫苗。

林詠青指出，個案11月開始間歇性發燒、畏寒，持續兩到三周，11月底到急診就醫，胸部X光有肺部腫塊，收住院進行評估，然而入院後有呼吸困難轉加護，流感快篩確認A流，胸部X光有肺炎，給予流感抗病毒藥物治療，仍反覆發生心跳停止、黴菌感染，後續治療無效仍於12月中旬過世，總計住院三周。主要死因為流感併發重症，侵襲性黴菌感染。

新冠疫情方面，國內新冠疫情目前處低點波動，第51周新冠門急診就診計1,099人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。

死亡個案最年輕是中部50多歲男性，林詠青說明，個案本身有惡性腫瘤病史，沒有接受近幾年JN.1等新冠疫苗，上一次打新冠疫苗是三年前。因為發燒、咳嗽有痰、呼吸困難，急診就醫時新冠快篩陽性，胸部X光顯示右側肺炎，新冠感染併發肺炎呼吸衰竭，也有敗血性休克情況。

林詠青指出，個案收治加護病房給予抗生素等藥物治療，後續肺部併發黴菌感染，治療無效，仍於12月中旬過世，住院約兩周，主要死因是新冠感染合併呼吸衰竭，以及原先的惡性腫瘤病史。

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣，呼籲尚未接種新冠疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快完成接種及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險。

若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。