快訊／家醫、急診執刀醫美喬不攏　衛福部要內部決議月底前公告

▲衛福部修法整頓醫美亂象，家醫急診能否做醫美手術仍無共識，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部擬修法嚴管醫美，衛福部長石崇良上週公開表態急診、家醫科不應列入能執行醫美手術的「大外科」專科後，衛福部兩度找相關專科醫學會協商，今（18）日經過1.5小時討論仍無共識，醫事司晚間表示，經過相關意見搜集，衛福部接下來會循正常法制程序，透過內部會議討論決定這兩個專科的去留，最晚12月31日前公告，新制一定會在明年元旦上路。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理分為三個階層，包含雷射、針劑等「醫美處置」要求需完成PGY訓練，此部分終結過往醫學系畢業直接走醫美的「直美」醫師，「醫美手術」限定需有大外科專科訓練、「特定高風險醫美手術」更只有限定專科可以執行。

「大外科」在先前協商時一度納入「家庭醫學科」，總計有外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科等11個科別。但是急診、家醫科的列入卻遭到外界質疑，石崇良日前表態，考量外科訓練內容，他個人認為家醫、急診不應列入大外科；且與其補訓2年，還不如重新申請外科訓練。

衛福部為此今日再次找相關專科醫學會代表開會協商，醫事司司長劉越萍表示，各代表都希望美容醫學要提供民眾更好服務、要求品質沒問題，但是細節上總有歧見，其中家醫、急診代表仍表態希望納入大外科科別，會議最終無具體共識。

劉越萍說，除了會議之外，衛福部目前也接獲很多外部意見，包含部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見，意見搜集已經完成，衛福部會依照法制程序，召開內部會議進行法條文字調整，最後進行公告實施。也就是說，家醫、急診是否能做醫美手術，屆時才會由衛福部拍板定案。

至於衛福部研擬在明年農曆過年、醫美高峰之前建立「友善查詢美容醫學專區」供民眾查詢，劉越萍指出，衛福部12月13日發文希望2周收集相關資訊，但各地方衛生局表示目前回覆不如預期，今天也透過會議請公會、專科醫學會幫忙敦促此事。