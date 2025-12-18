天冷暫停運動別超過30天　研究：84%回不來了

▲研究發現運動習慣若暫停超過1個月，有84%再也無法回頭。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

前幾天明顯降溫，下周還有冷空氣來襲，一些不太習慣運動的人，可能覺得乾脆等到明年再回到健身房。對此，熱愛運動的復健科醫師王思恒在臉書分享一項長期研究，指多數中斷運動後能回歸者，距離上次停練都在「1個月內」，錯過這段黃金時間，回頭的機會大概只剩16%，只想暫時「關機」的人要多注意。

王思恒在臉書寫道，停止運動後，30 天內是否重新開始，幾乎決定是否會再回到運動生活，因為根據一項長達10年、追蹤5242名健身房會員的研究發現，一旦中斷運動或停止會籍，能在1年內成功回歸者只有38%，代表超過6成的人，停下來後便沒再運動。

進一步分析成功回歸的族群可發現，在那38%的人中，超過一半是在停止運動後第1個月內重新開始，若超過這段時間，回來的比例明顯縮水，只剩下16%左右，呈現斷崖式下降。

研究指出，這種現象與行為慣性有關。要維持運動習慣，就像推動中的重型推車，只要不煞車，持續前進相對順暢，但若完全停下，靜止狀態會讓再次啟動變得更困難。

王思恒強調，短暫中斷不等於放棄，但時間點很關鍵，停止運動後如能在30天內重啟，仍有機會回到原本軌道，但拖延愈久，便愈有可能成為那永遠不回頭的人。

此外，王思恒也提到，根據知名運動軟體Strava的大數據分析，每年的1月19日被稱為「放棄日」（Quitter's Day），因為這天是大多數人放棄新年健身決心的日子，希望民眾都能挺過此日，持久運動下去。