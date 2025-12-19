瘦瘦針減重「25%來自肌肉」　醫破解迷思：跟其他方法差不多

▲研究證實「瘦瘦針」不會造成偏高的肌肉流失，但醫師提醒若本身較瘦仍施打，掉肌肉情形恐較明顯。（示意圖／123RF）

不少民眾擔心使用俗稱「瘦瘦針」的減重藥物，體重下降的同時會大量流失肌肉。對此疑慮，新陳代謝、減重專科醫師蔡明劼指出，國外權威研究早已有清楚答案，施打瘦瘦針確實會掉肌肉，但並沒有掉特別多，和一般瘦身減掉的肌肉比例相近，「減重本來就可能掉肌肉」，民眾不用太擔心。

蔡明劼在臉書分享，這項2022年發表於國際頂尖《新英格蘭醫學期刊》的臨床研究，名為「SURMOUNT-1」 試驗，納入超過2500名受試者，追蹤時間長達72周；結果顯示，使用瘦瘦針的族群平均可減輕約2成體重，而研究團隊以精準的DEXA儀器分析身體組成，發現減去的體重中，約75%來自脂肪、25%來自肌肉。

乍看下，打瘦瘦針掉肌肉的比例似乎令人擔憂，但再看對照組，這群受試者沒有使用瘦瘦針，只施打安慰劑，體重也有下降，減輕約3.1%，但流失比例同樣是75%脂肪、25%肌肉，這代表只要進行減重，不論是否使用藥物，都可能產生一定程度的肌肉流失，瘦瘦針並沒有造成肌肉大量流失的特殊副作用。

現在有不少人的BMI並不高，但為加強體雕，仍選擇施打瘦瘦針，這樣是否會瘦到比較多的肌肉？蔡明劼認為，關於這方面並無研究數據可參考，但脂肪若不多又快速減重，就不能排除恐怕會減去較多肌肉。

蔡明劼提到，若有肥胖又合併慢性病，能夠大量減少脂肪，往往可顯著改善代謝及整體健康狀況，相較下，少量的肌肉流失不必過度恐慌，但提醒民眾在減重過程仍應兼顧身體組成，盡可能保留肌肉量，減重成果才會更健康、更長久。