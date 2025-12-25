藍白推兒童「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

▲衛福部。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨與民眾黨今（25）日共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」幫孩子累積成年後的基本資產。不過，衛福部試算相關經費後表示，分析財源安排、後續的財政影響，加上沒有針對不同家庭經濟狀況做差異化設計，該構想需要更全面審慎評估。

國民黨與民眾黨推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0至12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府會再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，但要18歲才可以領回。

衛福部發布新聞稿表示，今天國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，需要更全面審慎評估。

衛福部指出，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元，加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

衛福部強調，「尤其，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資『優先照顧弱勢』的精神。」

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，衛福部從2017年起，就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。

該政策由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。

楊雅嵐也提到，政策執行8年來已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

衛福部表示，立法委員沈發惠以及郭國文先前在立法院院會質詢時，也提出「全民兒童帳戶」的相關構想，立委張雅琳質詢時同樣有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持；當時行政院長卓榮泰回覆，會審慎評估政策目的、制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。

衛福部指出，對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。