男肺癌第4期「長期劇烈疼痛」　接受免疫細胞治療穩定病情

▲▼ 免疫療法 。（圖／雙和醫院提供）

▲從病人接受免疫細胞治療後的影像資料（紅圈處），可發現癌細胞明顯減少。（圖／雙和醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名約50歲的第4期肺癌患者，歷經多次化療與標靶治療，為尋求更多機會，去年從香港來台尋求新治療選項，經評估後接受免疫細胞整合療程，半年後除影像顯示病情穩定，長期困擾的疼痛也明顯緩解，體能、生活品質均有顯著改善。

雙和醫院細胞治療暨基因檢測中心主任莊博雅表示，肺癌是國人癌症死亡首位，但傳統化療常有明顯副作用，不少病人在治療期間承受極大不適，而該名患者確診第4期肺癌後，雖已接受多種療法，仍苦於疼痛。

該患者回顧治療前的狀況時提到，長期劇烈疼痛讓日常生活變得困難，使用止痛藥仍難以控制不適，直到接受免疫細胞治療，疼痛才開始下降，精神和體力也恢復得比較好。

莊博雅說明，自體免疫細胞治療（DC-CIK）是透過抽取病人自體血液，分離樹突細胞及細胞激素誘導殺手細胞，在無菌實驗室中培養並活化後再回輸體內，以提升免疫系統對癌細胞的辨識、攻擊能力，屬於個人化精準醫療的一環，目前已獲衛生主管機關核准作為輔助性癌症治療。

此外，莊博雅說，對部分晚期癌患而言，免疫細胞治療雖無法取代既有療法，但與化療、標靶或放射治療搭配，可發現對病人的生活品質、病情穩定等方面都有助益，應用潛力深厚。

莊博雅強調，台灣的再生醫學及細胞治療日益成熟，已能吸引海外患者來台治病，但DC-CIK要由專業醫師依個別病況評估，且只能在具有細胞治療許可的醫療機構中進行，民眾須注意。

關鍵字： 肺癌 免疫治療 疼痛緩解 細胞療法 生活品質

