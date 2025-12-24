為什麼靈感總在快睡著時出現？　科學證實：半夢半醒15秒 大腦創造力飆3倍

▲半夢半醒之間，靈感有時就突然出現。（示意圖／取自免費圖庫 Pexels）

文／康健雜誌、林慧淳

腦袋卡住不是熬夜就能解決。科學證實，當人處於淺眠（N1）階段，半夢半醒間，是大腦最具有創造力的黃金時刻。能提升創意的「15秒斷電法」究竟該怎麼做？哪4招能讓靈感源源不絕？

1965年的一個早晨，披頭四成員保羅‧麥卡尼在介於夢境與清醒的瞬間，腦中突然響起一段完整的旋律。他跳下床，在鋼琴上快速記錄下來，起初，他甚至懷疑自己是在潛意識中剽竊了別人的作品，於是花了一個月的時間向音樂界人士請教是否聽過這段旋律，最終確認這完全是原創。

這首歌曲便是舉世聞名的《Yesterday》。

無獨有偶，許多科學家也把突破性靈感歸功於同樣的時刻。物理學家尼爾斯・波耳曾在恍惚間夢見電子繞著原子核轉，像縮小版的太陽系，啟發了他對原子結構的理解；化學家門德列夫連續熬夜3天為元素排列而苦惱，卻在小睡的夢境中，看見所有元素自動掉入格子裡，醒來後便寫出了元素週期表。

連Google的共同創辦人賴利‧佩吉，也是在23歲的某個夢裡，突然想到「如果我能下載整個網路呢？」醒來後，他花半小時寫下了這個後來改變世界的點子。

半夢半醒間，大腦最容易產生靈感火花

這種激發無數天才靈感的狀態，科學上稱為「hypnagogic state」，意指入睡前的過渡狀態，也就是我們常說的「半夢半醒之間」。在睡眠生理學中，這屬於非快速動眼睡眠的第一階段（N1），是整個睡眠過程中最淺、也最短暫的時刻。

睡眠科學專家、哇賽心理學創辦人蔡宇哲解釋，睡眠分為淺眠（N1、N2）、深睡（N3）以及快速動眼期（REM）。

大多數夢境發生在REM，但N1的獨特之處在於，它是一種混合狀態，也就是大腦開始抽離外界、產生鮮明的幻覺、影像或聲音，但仍保留一定的邏輯能力來識別這些靈感火花；在這個狀態下，意識邊界變得模糊，潛意識的點子得以「越界」，湧現到意識中。

心理學家弗雷德里克‧邁爾斯形容，這個狀態像一扇隱形的通道，把潛意識與意識連接起來，也是為何靈感總在這時候「突然出現」。

過去外界多半把這些故事當作天才軼聞，但近年來的科學研究證實，半夢半醒確實能讓創造力大幅提升。

小睡讓大腦更靈活！科學證實：睡15秒，解題成功率變3倍

法國索邦大學與巴黎腦研究所的研究團隊，邀請103位受試者挑戰一項困難的數字邏輯題，題目中隱藏了一個可以快速解題的規則。

實驗中，參與者嘗試失敗後可休息20分鐘，這時他們必須坐在椅子上放鬆，並且握住一個瓶子。結果發現，幾乎睡著至少15秒的人，之後解出隱藏規則的機率高達83％，是維持清醒者的3倍。

研究也指出，睡眠時，當代表放鬆的Alpha波和代表尚未深睡的低階Delta波同時出現時，創造能力最容易被激發。

蔡宇哲解釋，當我們進入睡眠狀態時，大腦並非單純休息，而是在進行資訊整合、記憶重組。

這時，大腦會拋開現實與邏輯的框架，進行天馬行空的腦力激盪，因此得以跳脫既有思考模式。這種狀態像是更自由、更無拘束的心靈遊走，能讓看似不相關的記憶重新連結，激發全新的組合。

睡眠專家：思緒卡關時小睡，不會破壞夜間睡眠節奏

有人可能擔心，刻意在半夢半醒時驚醒，會不會打亂睡眠節奏？

蔡宇哲表示，這種做法最適合用在白天，特別是遇到思考卡關時的小睡，而不是在夜間睡眠中刻意中斷。

N1的時間極短，有時幾十秒就足夠，不會影響晚間的深層睡眠。他進一步區分2種不同的創造力來源：

1. 半夢半醒（N1）創造力：適合白天解決特定、即時的問題。

2. 快速動眼期（REM）創造力：發生在整晚睡眠的後半段，有助於長期記憶整合與深層靈感。

因此，只要維持晚上睡好睡滿，讓REM睡眠自然展現，再搭配白天的半夢半醒練習，以短暫小睡引導靈感，兩者可以兼顧，並不會損害長期的健康。

4個練習，抓住半夢半醒間的靈感

如果你也想向科學家看齊，在半夢半醒間捕捉靈感，不妨試試以下方法：

‧ 愛迪生式小睡法：坐著放鬆，手裡拿著會掉落發聲的物品（如球或杯子），手懸在椅子外。一旦真的睡著，物品掉落的聲音會喚醒你，讓你處在半夢半醒間。

‧ 掌握「15秒～1分鐘」原則：進入N1睡眠不需很久，太久反而會掉入更深的N2，使創意效果明顯下降。研究就發現，若進入更深的N2階段，解題成功率反而會下降到僅剩14%。

‧ 準備好記錄工具：半夢半醒間的點子轉瞬即逝，可在旁邊放紙筆，或預先開啟手機的錄音App，在驚醒的第一時間將腦中殘留的影像、聲音或感受紀錄下來。

‧ 設定10～20分鐘短鬧鐘：可避免睡過頭進入深眠，也能確保你在N1停留足夠時間。

培養突破框架的創意思考，2招輕鬆助攻

半夢半醒雖然迷人，但科學家與睡眠專家提醒，真正的創造力仍建立在良好的作息上。

充足睡眠是大腦修復及整合記憶的基礎，也是讓REM夢境自然帶來靈感的前提。

除了睡覺，蔡宇哲也分享2種有助於打開思緒、打破認知框架的活動：

1. 散步或跑步：這能讓大腦從聚斂性思考轉為擴散性思考，同樣具有讓思緒「解開束縛」的效果。

2. 冥想與正念：深度的放鬆能帶動心情與認知上的放鬆，讓你不帶批判地觀察心靈中跑來跑去的各種念頭，這本身就是豐富的靈感來源。

創造力往往發生在人們刻意放下手邊工作、讓大腦進入那個短暫又朦朧的時刻，只要在霧氣散去之前伸手捕捉，或許就能抓到下一個足以改變世界的想法。

