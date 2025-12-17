ICU護理師「一晚接6例腦中風」　40多歲男吃完薑母鴨…不到2天病逝

▲把握腦中風發作的黃金治療期，以免釀成遺憾。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

「一個晚上我接了6個腦中風患者！」ICU護理師林婷發文告誡！她示警全台排行榜上有名的致殘、致死的疾病就是腦中風，其中包括腦血管梗塞、腦血管破裂出血。她透露，一名40多歲男業務晚上吃完薑母鴨，在返家途中覺得後頸痛，數小時後視力模糊，洗澡洗到一半突倒下、開始眼歪嘴斜，緊急送醫確診為腦出血，不到2天不幸病逝。

林婷護理師在粉專《林婷一下吧 icu護理師》PO文提醒，腦中風越來越年輕化，有人因重視而及時就醫，可避免嚴重的病況發生；也有些人不注意，就危及生命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林婷指出，自己某一天連續從急診室收到6名腦中風的患者，其中一位是70多歲的長輩，傍晚吃飯突然覺得嘴巴的食物都塞在右邊腮幫子，吞不下去用手挖出來，當下右臉呈現麻痺、流口水，兒子目睹後緊急叫119送急診，不到1個小時及時做電腦斷層，經治療後預後良好。

另一人就沒那麼幸運，林婷接著說，40多歲男業務晚上吃完薑母鴨後，於返家路上驚覺後頸痛，用手敲敲捏捏，回家幾個小時後感覺視力模糊，向太太借眼藥水點完後全身無力，以為洗澡會改善，怎料洗到一半「砰」的一聲直接倒臥在浴室，接著開始抽筋、眼歪嘴斜，太太趕緊叫救護車送醫，進行電腦斷層掃描，發現大片腦出血壓迫腦幹造成瞳孔放大，不到2天病逝造成遺憾。

▲腦中風警示徵兆要留意，一旦出現請立即送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

突發的疾病讓林婷體認生命的脆弱，她也拍攝影片衛教民眾，腦中風的黃金治療時間為發病後的6小時內，一旦出現以下症狀，請即刻就醫：

1. 一側手或腿出現短暫性無力。

2. 臉部感覺異常，半邊的臉部突然出現麻木感，無法正常皺眉或閉眼，出現流口水或嘴角歪斜。

3. 語言障礙，突然講話不清楚，或聽不懂別人說話。

4. 頭暈頭痛，突然劇烈頭痛、頭暈目眩，可能伴隨噁心、嘔吐。

5. 視力障礙，突然眼前發黑、一陣模糊，幾秒鐘又恢復正常。

事實上，營養師趙強近日才在粉專寫下，天氣開始變冷，總有人想吃熱呼呼的料理，因而選擇麻油雞、羊肉爐或薑母鴨等大量加酒的料理，但這並不是好選擇，因為其中不只有酒的問題，同時可能會帶來大量油脂。他透露，近1個月就遇到幾名心肌梗塞的個案，發作前都吃了這類料理，尤其對於患有心臟病、高血壓、高血脂病史者，還是別吃這類食物比較好。