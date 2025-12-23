喝酒臉紅恐是「酒精不耐症」　醫示警：身體像泡在致癌物裡

▲亞洲人酒精代謝的能力普遍比較差。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

根據調查，全台約有47%的人有「酒精不耐症」，比起西方人，亞洲人酒精代謝的能力普遍比較差。醫師指出，會不會喝酒、能不能喝酒，很大一部分是由基因決定，有酒精不耐症的人喝酒，就像讓身體泡在致癌物裡一樣，建議民眾可以檢測「酒精代謝酶基因」，了解自己代謝酒精酵素的活性高低。

肝病防治學術基金會董事長許金川教授說明，如果喝酒容易有臉紅、心跳加速、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，有可能就是酒精不耐症，主要是體內代謝酒精的酵素乙醛去氫酶（ALDH2基因之產物）活性較差所致。

肝基會執行長粘曉菁醫師強調，酒喝入體內後，酒精會經由乙醇去氫酶（ADH1b基因之產物）的催化，轉變成乙醛，乙醛再經過乙醛去氫酶的作用，轉化為乙酸，乙酸最後會被分解產生二氧化碳以及水，然後排出體外。

乙醛目前已被世界衛生組織列為一級致癌物，停留在體內時間愈久，對健康愈不利，所以負責將酒精轉變成乙醛的乙醇去氫酶，及負責將乙醛轉化為乙酸的乙醛去氫酶，是酒精代謝過程中的關鍵酵素。

粘曉菁進一步說明，其中乙醛去氫酶活性高低決定乙醛是否容易堆積在體內、較慢排出體外，就像是「身體有很長一段時間都泡在一級致癌物裡」，因此乙醛去氫酶酵素活性較低者，喝酒後易有臉紅、頭暈、嘔吐、心跳加速症狀。

健保署陳亮妤署長表示，台灣約有850萬飲酒人口，其中約100萬人有暴飲情形，而與酒精相關的健保支出約53億，若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出可高達530億，因此若能做好前端酒精防治，不只有利於民眾健康，也可節省健保資源。

粘曉菁說，檢測酒精代謝酶基因可以透過抽血或以棉棒取一些口腔黏膜表皮細胞檢測，後者比較方便快速，檢驗方式之一採即時聚合酶連鎖反應，檢測結果會分析受檢者是哪種基因型，而這決定了每個人代謝酒精酵素的活性高低，不過也要提醒喝酒並沒有安全飲酒量，即使少量飲酒也會增加罹癌風險，一樣會造成健康危害。