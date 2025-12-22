隨機攻擊造成恐慌　40歲上班族騎車緊張到「脖子發涼」

▲張文在台北車站隨機犯案，M7出口民眾獻花致敬罹難者。（圖／記者許凱彰攝）

記者邱俊吉／台北報導

北市發生隨機攻擊事件後，某些民眾的日常安全感出現動搖。一名年近40歲的男性上班族每天騎機車通勤，原本認為這是相對安全的交通方式，但此事件造成一名停在馬路上的機車騎士身亡，導致有焦慮、失眠問題的他，這2天騎車都神經緊繃，甚至形容「脖子會發涼」，經醫師諮商才獲改善。

景美醫院精神科主任、台安醫院精神科主治醫師許正典說，該患者沒有嚴重的精神疾病，而是常見的焦慮與失眠型態，但今早門診一來便急著訴說此事件造成的心理壓力；由於該案影像、細節經媒體反覆曝光，使病人原本認定安全的生活情境，不自覺與其產生連結、扭曲，連對騎車這種很不容易被攻擊的移動方式，都產生類似恐慌的身體反應。

許正典指出，這是典型的「事件暗示效應」，當暴力具有強烈視覺、聽覺與情緒衝擊，大腦短期內難以抹除記憶，警覺系統會過度啟動，使人變得比平常更小心，甚至過度防衛，但這段時間感到緊張、害怕並不罕見。

對此因應，許正典強調，真正要注意的不是短期戒心加強，而是有沒有開始胡思亂想、鑽牛角尖，甚至因恐懼而刻意切斷人際互動；若被事件影響到不敢出門、不敢搭車，也不願與人談論心中感受，不安將持續累積，這便可能造成嚴重的精神問題。

針對該上班族，許正典說，病人自陳這2天精神壓力大，一直強忍，但經評估後未調整藥物，而是建議暫時更換交通方式，避免恐懼和特定情境連結，例如可搭乘其他交通工具，或以其他活動分散注意力。他強調，把感受說出口，本身就能減壓，而此患者在門診吐露心聲後，明顯感覺心理負擔降低。

許正典也提到，當年鄭捷事件發生後，不少患者、甚至包括他自己，在一段時間內搭捷運都會比較戒備，尤其對下班尖峰時段特別敏感，這類衝擊並非個人脆弱，而是人類面對「活生生、血淋淋」暴力時的自然反應，重點在於生活步調能否逐漸回穩，而不是被恐懼長久接管。