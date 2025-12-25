不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　研究：幾乎無副作用

▲李柏賢醫師分享，最新的智慧醫材「震動膠囊」提供給不想吃藥者一個新選擇。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你有大不出來的困擾嗎？即使已經多吃蔬果、多喝水仍無解，甚至得靠軟便劑幫身體排毒了？未來你不用這麼辛苦了，林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，便秘人可透過睡前吞服一顆「震動膠囊」，直接刺激腸胃蠕動，將困住的糞便往前推進，膠囊隔天會隨糞便自然排出，好處是幾乎無副作用，給不想吃藥的人一個新選擇。

李柏賢醫師在粉專發文說明，傳統慢性便秘，多半從纖維、軟便劑、滲透性瀉藥一路加上去，但不少人會遇到效果有限、腹脹、肚子痛的困擾，甚至在便秘與腹瀉間痛苦搖擺。現在有新選擇，已經通過美國FDA核准的「震動膠囊」是以「物理動力」取代「化學藥力」，它不是瀉藥，而是一顆可吞服的智慧醫療器材，專門針對藥效不佳的患者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李柏賢分享，只要睡前吞服，膠囊到達大腸後會定時啟動「微震動」，以物理推動的原理將糞便往前推進，其特性為不進入血液、不影響荷爾蒙，也不干擾菌叢，隔天就會隨糞便自然排出，而不是靠拉肚子清除宿便。

李柏賢表示，2025年11月出刊的一項最新研究，找來1722名慢性原發性便秘的患者，持續使用震動膠囊3～6個月，結果發現受試者每週「自然完整排便」次數平均增加超過1次，糞便也由偏硬改善至接近正常，如廁更輕鬆、時間也大幅縮短。

李柏賢說，震動膠囊的腹瀉發生率僅0.64%，幾乎沒有系統性的副作用，且不像部分刺激性瀉藥會產生依賴性或有越吃越無效的疑慮。他也期待未來這項技術能更普及，讓更多人重拾順暢人生。