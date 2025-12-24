胃癌納公費篩檢、長照3.0擴大給付對象　衛福部元旦新制一次看

▲衛福部2026年推出多項新制。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（24）日公布2026年1月新制，涵蓋面向多元，從癌症篩檢到長照、疫苗、健保、國保等皆有，包含「胃癌」納入公費癌症篩檢項目、長照3.0正式上路新增2類給付對象、新冠疫苗限期擴大全民接種、長者公費肺炎鏈球菌疫苗升級新版只要接種一劑、生育補助每胎拉高至10萬、健保住院應自行負擔費用上限也拉高。《ETtoday新聞雲》整理10大新制提供給民眾參考。

胃癌篩檢納入公費癌症篩檢

國民健康署明年元旦起提供「幽門螺旋桿菌檢測服務」，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，預計受惠人數逾60萬人。

根據癌症登記及死因統計資料顯示，胃癌位居台灣癌症發生人數及死亡率前10名，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。

國健署提醒，如檢測結果為陽性，請攜帶檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

國健署過去公費癌症篩檢包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5癌篩檢，明年起新增納入胃癌篩檢。

長照3.0計畫正式啟動

衛福部實施「長期照顧十年計畫3.0」，除原本長照2.0服務對象外，自2026年1月1日起新增2類，分別是「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之「急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上」預估74.5萬人受惠。

根據統計，30歲至64歲失智症盛行率為1.19‰，其中部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要。衛福部表示，這次擴大對象是針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象提供更適切的照顧支持；以減輕家庭照顧者的負擔，並延緩失智失能狀況，且未滿50歲的年輕型失智症者或發生意外時正值中壯年的失能者，其對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，將有助於延緩病程進展。



新冠疫苗限期擴大全民接種

本季秋冬新冠疫苗10月1日開打，公費對象限縮為「10類高風險族群」，疾病管制署評估疫情風險，決定明年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上全民接種，後續會視擴大接種情況再評估是否延長。

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級



疾管署說明，新型肺鏈疫苗（包括20價或21價）已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，同意轉換單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）。

成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象[65歲（含）以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等3類]之不同接種情形，分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。

▲成人肺炎鏈球菌疫苗升級。（圖／疾管署提供）

健保住院部分負擔調升

因應每年平均國民所得調整，衛福部明年住院部分負擔調升，包含急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從5.1萬元調高到5.7萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8.6萬元調升到9.4萬元。

根據健保署估算，影響人數約1.1萬人，增加住院部分負擔金額約6,198萬元。若保險對象於2025年已入院，並於2026年初出院，該次住院仍可適用2025年每次住院部分負擔上限5萬1千元。

全民健保保險費負擔調整

配合最低工資明年起將從2萬8590元調高到2萬9500元，衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級，同步調升至2萬9500元，估計約791萬人保險費將受影響，每月平均多繳18元健保費，健保年收入增加約43億元。

社保司說明，一般受僱者平均每月增加12元，影響人數約338萬人；職業工會平均每月增加28元，影響約271萬人；農漁民平均每月增加15元，影響約174萬人。

此外，健保署115年起也調整小雇主得舉證申報最低投保金額由現行40,100元調整為42,000元，且不得低於其所屬員工申報之最高投保金額。

健保署表示，僱用被保險人數未滿5人之事業負責人，及會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師以外之專門職業及技術人員自行執業者或屬於第1類被保險人之自營業主（即小雇主等），除自行舉證申報其投保金額者外，應按投保金額分級表最高一級申報。

健保署表示，考量平均投保金額提升，決議自行舉證申報最低投保金額調升一級至42,000元，影響約28萬人，每人每月自付保險費由2,073元調整為2,171元，較原自付保險費增加98元。

▲中央健保署。（圖／資料照）



國民年金保費調漲

由於111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，衛福部依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19,761元調為21,103元。

也因此，國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。

生育補助拉高至10萬元

行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至10萬元，其中在國保、無社會保險者部分，衛福部社保司表示，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，原給付金額為39522元，新制實施後每胎生育給付加生育補助拉高至10萬元；至於未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母原本無相關給付，新制後同樣每胎生育補助10萬元。相關對象若生雙胞胎補助則為20萬元，並以此類推。

衛福部預估，115年度國保生育給付人數為13,214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7,144人。

低收入戶／中低收入戶「加發生活補助金」



依據韌性特別條例，針對低收入戶及中低收入戶加發生活補助金。衛福部表示，政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族

群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115年 1月起至116年1月底止，預計發給13個月。預計照顧54萬5,000人。

弱勢加發生活補助

為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500元。

衛福部預計可照顧54萬人，包含含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者。