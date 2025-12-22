含「反式脂肪」卻標示零　北市衛生局抓4件沙拉醬、美乃滋違規

▲「日久沙拉醬」反式脂肪含量未依實際數值標示。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「114年油脂類產品反式脂肪酸標示」查核結果，其中有3件沙拉醬/美乃滋標示反式脂肪含量為「每份：0公克/每100公克」，但卻檢出含有反式脂肪，另有1件沙拉醬檢出與標示超出誤差允許範圍。衛生局表示，產品來源屬本市業者，已依法處辦，屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。

台北市衛生局衛生稽查科科長李慧芝指出，本次抽驗25件油脂類產品，其中3件產品「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「〔瑞米亞〕美乃滋」，外包裝標示反式脂肪含量均為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但每100公克各該產品檢出反式脂肪含量分別為0.41公克及、0.42公克及0.31公克，均超過每100公克固體（半固體）0.3公克，依法不得宣稱不含反式脂肪之數值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲簪香食品有限公司的沙拉醬標示違規。

另1件產品「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，但每100公克產品檢出的反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示允許誤差範圍，而未依實際數值標示。

李慧芝表示，以上4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法第22條規定，可依同法第47條處分負責廠商3萬元至300萬元罰鍰，並依同法第52條第1項命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣，產品來源屬本市業者，已依法裁處3萬元，屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。

▲瑞米亞美乃滋標示違規。

▲Hellmann's凱薩沙拉醬標示違規。