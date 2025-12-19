長照3.0明年啟動　衛福部：地區醫院轉為復健「中繼站」銜接照護

▲衛福部次長呂建德今說明長照3.0相關規劃。（圖／家總提供）

記者邱俊吉／台北報導

長照3.0預計明年上路，出院後的照顧如何銜接，成為制度改革關鍵。衛福部次長呂建德今表示，長照3.0將以「醫照整合」為核心，會參考日本經驗，輔導地區醫院轉型為復健醫院或設置復健病床，並結合住宿型長照機構等單位，作為出院後短暫停留的「中繼站」，目標無縫接軌返家生活。

家庭照顧者關懷總會今舉辦「長照未來學『共融照顧圈』的創新實踐」研討會，呂建德在會中指出，台灣65歲以上人口已超過460萬人，估計2050年老人將達766萬人，占總人口37.47%。長照3.0延續2.0「在地安老、連續照顧」理念，將加強健康老化、醫照整合，讓病人在家也能安心養護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，衛福部繼推動在宅急症照護後，將參考日本，協助地區醫院轉型為復健醫院，或增設復健病床，另結合住宿型長照機構與小規模多機能服務中心，有如出院後的「中繼站」，提供住宿、復健及生活照顧，待功能穩定後再回家。

呂建德表示，大型醫院床位有限，難以長期收治復健病人，由地區醫院收治，既可延續復健療程，也能紓解醫學中心壓力，且目前已有醫學中心將患者轉至地區醫院完成復健，再評估返家時機，擴大推動應無問題。

此外，呂建德強調，中繼照護除著重復健，更要推動「復能」，協助個案維持、重建生活自理能力，例如學習自行進食、穿衣或洗澡，避免照護過程因過度代勞而加速退化。

在支付制度上，呂建德坦言，目前長照機構多採論量計酬，若失能等級改善，機構收入反而減少，形成制度矛盾，故衛福部正與健保署、長照司研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦，若成功降低失能等級，給付將加成，預計明年試辦，並先從地區醫院將部分急性病床改為復健病床做起。