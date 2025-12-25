臉上冒「2徵兆」＝壞膽固醇在飆！　醫：這不會消

▲若有耳朵摺痕、眼睛黃斑瘤，醫師建議就醫抽血驗膽固醇。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

心臟內科醫師陳冠任指出，「壞膽固醇（低密度膽固醇）」與心血管疾病如腦中風、心臟病有很直接關聯。然而膽固醇過高並不是肥胖、不運動者的專利，他曾遇過偏瘦、健身狂熱者指數都偏高，並示警當出現「2大臉部徵兆」如耳朵有摺痕、眼睛黃斑瘤，以及有頭暈、頭脹、脖子緊的症狀，建議就醫驗膽固醇。

陳冠任醫師在《小宇宙大爆發》節目中指出，曾遇過一名39歲精壯男，某天下班在公司健身房運動到一半突然覺得胸口悶，稍作休息後繼續運動，下秒卻直接倒地失去意識，廠護前來查看驚覺他已無心跳，緊急CPR並叫救護車送醫，經檢查確診為急性心肌梗塞，三條血管分別達到80%、90%及100%阻塞，醫療團隊執行心導管才撿回一命。

陳冠任說，男子定期健檢，卻忽視報告中的膽固醇指數，事實上送醫半年前他的壞膽固醇達187 mg/dL（標準為130 mg/dL），而好膽固醇又特別少，導致血管阻塞。

除了檢視健檢報告中的膽固醇指數外，陳冠任提醒，也可多留意身體發出的警訊，如「耳朵有摺痕（法蘭克徵兆）」，以及「眼睛黃斑瘤」，代表身體的膽固醇過多，無處可堆積就集中在眼睛周圍，且不會消失，一旦出現得合理懷疑「你的壞膽固醇真的飆到一個數字了」，請盡快就醫抽血。

另外，陳冠任也說，有些人嚴重到出現頭暈、頭脹、脖子緊的狀態，以上3點警訊若有1～2個，請就醫驗膽固醇，是比較保險的做法，避免心血管疾病釀成憾事。