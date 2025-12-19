1年沒愛愛！男下面「突長奇怪點點」崩潰　抓到元凶是哥哥

▲男子私密處突長奇怪點點，以為是性病，嚇得他求救泌尿科醫師。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

私密處突然「長東西」任誰看了都會心驚驚！一名男子到泌尿科求診，焦急地表示下面長了不痛不癢的「奇怪點點」，並堅稱自己已經1年沒有愛愛，也沒去泡溫泉或使用健身房共用設施，「真的想不透是怎麼中的」。直到此次回診時，他突向醫師透露，原來兇手是哥哥，兩人共用同一條毛巾惹的禍，而下體的顆粒不是性病，是感染傳染性軟疣。

泌尿科醫師高銘鴻在粉專發文分享，前陣子有名面帶愁容的男子求診，一坐下就緊張地說，「我下面長了一些奇怪的點點…不痛也不癢，但越看越心慌，我已經煩惱好幾天了。」而經過仔細檢查，那些點點呈現珍珠般的光澤，中間還有個像肚臍一樣的小凹陷，這不是絕症，這是「傳染性軟疣（Molluscum Contagiosum）」。

高銘鴻詢問患者最近是否有性行為、去泡溫泉或使用健身房共用設施？怎料對方堅定地搖頭，稱自己已經1年沒有啪啪啪，也沒去過那些地方，不解為何還中鏢。正當案情似乎陷入膠著，醫師說，昨天回診時對方「抓到兇手了」，表示偶爾才回家的他，洗澡時和哥哥共用同一條毛巾，哥哥最近才坦承自己半年前也長過一模一樣的小點點，後來確診是傳染性軟疣。

▲醫師警告，毛巾一人一條，千萬別共用。（示意圖／資料照）

高銘鴻提醒，雖這不是大病，但私人物品毛巾要一人一條，千萬別混用。而他也說明，大人小孩都可能中招的「傳染性軟疣」是由痘病毒（Poxvirus）所引起的皮膚感染，皮膚上會出現圓形、表面光滑的小丘疹，最經典的標誌是「中心會有個小凹陷」像是迷你肚臍，摸起來不痛不癢，看起來卻很礙眼。

至於需不需要治療？高銘鴻表示，文獻指出，軟疣平均6～12個月會自行痊癒，但若數量太多或長在生殖器上、怕傳染給伴侶或家人，仍建議就醫積極處理。

平時要預防，高銘鴻強調，毛巾、浴巾、刮鬍刀等私人用品請各用各的；到健身房、游泳池、溫泉，建議自備毛巾以減少皮膚直接接觸公共座椅；當已感染病灶時不要抓；日常勤洗手是預防接觸性傳染病的基本功；本身患有異位性皮膚炎或皮膚乾燥者更容易中招，保濕一定要做足。